El partido entre Colombia y Suiza por el Mundial 2026 no estuvo exento de polémica, luego de la infracción que cometieron contra el lateral derecho de la ‘Tricolor’ y que fue alegada por la selección nacional, que alegó que era para roja.
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Todo se dio en el minuto 51 cuando el número 2 fue a disputar un balón dividido con Granit Xhaka. Muñoz se barrió para ganar la Trionda, pero en la lucha recibió un pisotón del 10 de los europeos, dejando muy adolorido al colombiano.
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— SportsCenter (@SC_ESPN) July 7, 2026
Pese a la fuerza, el central Iván Barton solo amonestó a la estrella suiza. Esto desató los reclamos tanto del banco de Colombia como de sus jugadores que estaban en el terreno de juego.
Inclusive, se esperaron algunos minutos para saber si el VAR intervenía en la acción, pero no consideró que la falta fuera grave para una expulsión y permitió que el juego continuara.
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