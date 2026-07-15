Gustavo Petro dio de qué hablar una vez más, pero esta vez por una situación personal, luego de haber publicado un curioso mensaje familiar. El jefe hizo un ‘post’ en el que hablaba de despedirse de sus hijas, Sofía y Antonella.

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A través de ‘X’ (Twitter), el presidente dijo que las hijas que tuvo con Verónica Alcocer deben empezar a hacer sus propias vidas. “Me despido de mis hijas. Es hora de hacer la vida propia; solo así se es libre”, dijo Petro en su texto que despertó dudas sobre qué será de la vida de las dos jóvenes.

El mensaje lo publicó acompañado de una foto que Sofía Petro subió a su historia para felicitar a su hermana menor, que cumplió 18 años días atrás. El mandatario dijo que ambas deben reconocer a los seres humanas y sobrevivir a lo que viene en la vida.

“Una vida propia, que siempre debe reconocer que los seres humanos siempre somos sociedad y que lo que ha hecho sobrevivir sobre la tierra es con la inteligencia colectiva y ayudándonos”, complementó el saliente presidente de Colombia.

El mensaje de Petro se da, precisamente, después de que su hija menor alcanzó la mayoría de edad, por lo que tendrá nuevos desafíos por delante. Es posible que la intención del mandatario se diera para alentar a sus hijas a que tendrán nuevas decisiones en frente para moldear su vida.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.