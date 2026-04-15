El icónico presentador de la televisión nacional, Jorge Barón, causó revuelo en las últimas horas tras publicar una emotiva carta dirigida a los seguidores de la Selección Colombia.

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Con más de 55 años de trayectoria en el mundo del espectáculo, el comunicador decidió pronunciarse ante el pesimismo que, según él, rodea el presente del equipo tricolor y el proceso deportivo actual.

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Barón manifestó su preocupación por las críticas constantes de un sector de la hinchada que vaticina un fracaso temprano en las competiciones venideras. En su mensaje, el empresario ibaguereño cuestionó la postura de quienes aseguran que el ciclo del equipo nacional está terminado o que no se superarán las fases iniciales de los torneos, haciendo un llamado a recuperar la esperanza por encima de los análisis técnicos.

“Ustedes hablan de táctica, yo hablo de fe. Si ustedes han decidido declarar la derrota anticipadamente, he determinado hacer lo contrario”, afirmó Barón en su misiva.

La mayor sorpresa del comunicado radica en la apuesta personal que el presentador ha decidido realizar. Jorge Barón anunció que pondrá a disposición de la Selección su reconocimiento más famoso: la “patadita de la buena suerte”.

Este gesto, que históricamente ha servido como impulso para artistas musicales que hoy gozan de fama mundial, será ahora entregado simbólicamente al equipo dirigido por Néstor Lorenzo y a sus seguidores.

Sin embargo, el mensaje incluyó una advertencia que ha dejado pensativos a sus seguidores sobre su futuro en los medios de comunicación. El presentador vinculó la efectividad de su “bendición” con la continuidad de esta tradición.

Según sus palabras, si este gesto no logra devolver la confianza a los colombianos ni llevar al equipo a las instancias finales, esta sería su ultima “patadita”.

“Si mi bendición no es suficiente para devolverles la fe y llevarnos a las instancias finales, entonces, querida Colombia, esta será mi última patadita“, sentenció el veterano comunicador. Por ahora, el mensaje se ha vuelto viral en redes sociales, donde los aficionados debaten si este acto simbólico será suficiente para cambiar el ánimo de un país que espera ver a su selección en lo más alto del continente.

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