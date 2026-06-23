Además de la inesperada tutela contra James Rodríguez y Luis Díaz por supuesta traición a la patria hay situaciones que no pasan desapercibidas en medio del seguimiento al Mundial 2026.

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Una de esas la vivió la periodista brasileña Marina Granziera con Noticias Caracol, donde tuvo una particular decepción durante una labor de reportería en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos.

Lo más llamativo es que fueron precisamente sus compañeros los encargados de divulgar en vivo, en la emisión de la mañana del martes 23 de junio de 2026, el chasco que tuvo la reconocida reportera.

Cabe recordar que el mencionado noticiero de Caracol Televisión tiene presencia en las diferentes sedes del Mundial 2026, no solo en México por la participación de la Selección Colombia sino en el resto de lugares en los que hay grandes protagonistas.

Así, mientras Kylian Mbappé brilló como goleador, la buena actuación de Erling Haaland en el triunfo de Noruega contra Senegal quedó bajo la lupa del informativo colombiano.

Eso sirvió para que Granziera se animara a consultarles a los denominados fanáticos ‘vikingos’ sobre su predilección por los jugadores colombianos en la eventual posibilidad de contar con ellos para su equipo.

La consulta mostró el amplio conocimiento sobre figuras como James Rodríguez, Luis Díaz y hasta Richard Ríos por parte de los noruegos presentes en territorio estadounidense para el partido en cuestión.

El informe mostró una participación de los seguidores en las calles durante la consulta por parte de la periodista, que tuvo un momento que salió a flote poco después de ese reporte.

Su colega Juan Pablo Hernández aprovechó en vivo para mostrar desde su celular un video del instante en el que Granziera le consultó a un fanático con camiseta de Noruega por su favorito de Selección Colombia, con una respuesta más que insólita al escuchar que era un hombre proveniente de Envigado (Antioquia).

El tema provocó las risas de los periodistas de Noticias Caracol y de la propia reportera, que reconoció su sorpresa al encontrarse con este seguidor que la confundió por su apariencia.

De hecho, el propio Hernández aceptó que la corpulencia y físico del hincha con camiseta de Noruega abría campo a la confusión que tuvo la reportera, en un caso que salió a la luz en tono jocoso.

Esta no es la primera situación que vive la brasileña este año, pues Granziera tuvo un susto en un viaje para el sorteo de la Copa Libertadores, apenas un par de meses del Mundial 2026.

La periodista lleva varios años como reportera en Noticias Caracol y se ha convertido en una de las figuras referentes de la sección deportiva gracias a su carisma y naturalidad, además de su conocimiento en campo.

¿Dónde ver los partidos del Mundial en la televisión de Colombia?

Los aficionados al fútbol en Colombia disfrutan la transmisión en vivo de los partidos de la Copa Mundial a través de diferentes señales de televisión abierta y por suscripción. Las principales cadenas del país adquirieron los derechos oficiales de emisión.

Caracol Televisión emite gran parte de los compromisos del torneo de forma gratuita mediante su señal principal del Gol Caracol. La tradicional productora ofrece cobertura total con analistas reconocidos y narradores especializados en su señal de alta definición.

Asimismo, el Canal RCN transmite múltiples encuentros deportivos de la cita mundialista a través de su parrilla de programación diaria. El medio de comunicación masiva incluye programas especiales de análisis, previas informativas y resúmenes completos de cada jornada futbolística. A estos se les puede sumar la emisión de otros juegos por parte de Win Sports.

Por su parte, la multinacional DirecTV posee los derechos exclusivos para televisión cerrada de la totalidad de los partidos del campeonato mundial de fútbol. La plataforma satelital emite todos los juegos en vivo mediante sus canales deportivos especializados de DSports.

Los usuarios de este operador de televisión de pago acceden a transmisiones con tecnología avanzada, múltiples cámaras en simultáneo y narraciones personalizadas. La señal paga complementa la oferta de los canales nacionales con emisiones exclusivas del torneo.

Adicionalmente, las cadenas abiertas habilitan sus plataformas digitales oficiales y aplicaciones móviles para los usuarios que prefieren observar los partidos por internet. Estas opciones tecnológicas facilitan el acceso democrático al espectáculo deportivo desde teléfonos o tabletas.

La distribución de los derechos asegura que los televidentes colombianos sigan detalladamente el camino de las grandes potencias mundiales en la competencia. Las opciones cubren las necesidades de todos los hogares en el territorio nacional con absoluta fidelidad técnica.

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