Iván Marín fue invitado al programa ‘Día a día’, de Canal Caracol, y fue allí en donde contó la anécdota que marcó su más reciente viaje a Medio Oriente.

Y es que el reconocido comediante contó que en el cierre de 2022 se dio un ‘tour’ con su esposa en el que visitó Emiratos Árabes, Israel, Egipto, entre otros países, como parte de su “segunda luna de miel”.

Sin embargo, fue en suelo africano que ocurrió un suceso particular que pasó de castaño a oscuro, pues Marín contó que casi vende a su esposa, la empresaria Leidy Silva.

En la conversación con el programa citado, el humorista indicó que estando en Egipto, país que une a Medio Oriente con el norte de África, un hombre se le acercó para ofrecerle 20 camellos por su esposa.

Sin embargo, ante la barrera del idioma, Marín afirmó que aceptó el trato y se tomó la situación con gracia, haciendo una contraoferta de 500 camellos por su pareja.

“En Egipto me ofrecieron camellos por mi esposa y yo casi la vendo porque no sabía lo que el man me estaba diciendo. Me dijo algo de 20 camellos… Yo, por seguirle la corriente, le dije que 500 camellos”, precisó entre risas.