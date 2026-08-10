Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Un fuerte terremoto sorprendió a Colombia este lunes en horas de la mañana, específicamente a las 7:34 a. m., con epicentro en la zona de San José del Palmar, departamento del Chocó. De acuerdo con lo reportado por las autoridades, incluida la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el movimiento telúrico se sintió en distintas regiones del territorio nacional, lo que obligó al Gobierno a desplegar con rapidez los mecanismos de respuesta requeridos para determinar la magnitud de la emergencia y atender posibles afectaciones.

Sigue a PULZO en Discover

Frente a este escenario, el presidente Abelardo de la Espriella convocó al Comité Nacional para el Manejo de Desastres, con el objetivo de encabezar y coordinar, junto con las autoridades pertinentes y organismos especializados, las diversas acciones de control y atención de la situación. Según la información entregada por Gestión del Riesgo, los departamentos más afectados han sido Chocó (con 9 municipios impactados), Caldas (8 municipios), Valle del Cauca (2 municipios), así como Risaralda y Quindío, desde donde también se han reportado daños y la necesidad de intervención inmediata.

La UNGRD, responsable de coordinar las acciones ante desastres en Colombia, informó sobre la activación de cuatro grupos de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR, por sus siglas en inglés) provenientes de Bogotá, Envigado, Yopal y Medellín. Estos grupos USAR están entrenados para operaciones de rescate en estructuras colapsadas y emergencias urbanas complejas, y su despliegue busca localizar y asistir personas afectadas en las zonas declaradas prioritarias, así como apoyar las labores de verificación de daños en infraestructura esencial.

En paralelo, las autoridades mantienen activa la vigilancia sobre el desarrollo de la emergencia y han asegurado que continuarán brindando información oficial sobre nuevas medidas, resultados de evaluaciones y el progreso en las diferentes regiones impactadas. La rápida reacción, bajo la coordinación del Comité Nacional y el liderazgo presidencial, ha sido fundamental para intentar reducir las consecuencias del sismo, garantizar la seguridad de la población y atender de manera oportuna cualquier eventualidad. Toda la información presentada ha sido consultada de fuentes oficiales como la UNGRD y Gestión del Riesgo, cuyos reportes han sido claves en el análisis y cobertura del suceso.

¿Qué acciones ha tomado el Gobierno tras el terremoto en Chocó?

El Gobierno, bajo la coordinación del presidente Abelardo de la Espriella, convocó de inmediato al Comité Nacional para el Manejo de Desastres, activando respuestas junto con autoridades y organismos de emergencia. Además, la UNGRD desplegó cuatro equipos USAR desde diferentes ciudades para apoyar las labores de búsqueda, rescate y verificación de daños en las zonas más afectadas, principalmente en varios municipios de Chocó, Caldas, Valle del Cauca, Risaralda y Quindío.

¿Qué significa USAR y cuál es su función durante un terremoto?

USAR es la sigla en inglés de Urban Search and Rescue, que se traduce como Búsqueda y Rescate Urbano. Estos grupos tienen la función de intervenir en emergencias urbanas complejas, como terremotos, para localizar, asistir y rescatar personas atrapadas o en condiciones de riesgo en estructuras colapsadas, además de evaluar daños críticos en infraestructuras esenciales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Videos del terremoto en Venezuela

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.