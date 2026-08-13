Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Valledupar está experimentando momentos de gran tensión social a raíz de una crisis que combina factores climáticos extremos y complicaciones en el servicio de energía eléctrica. Los habitantes de la ciudad han sido testigos de temperaturas que baten récords históricos en la región, lo que ha intensificado el malestar diario, especialmente considerando que en muchas ocasiones no pueden contar con ventiladores ni aires acondicionados debido a los cortes de energía.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con denuncias de diferentes comunidades, la prestación del servicio de electricidad ha tenido fallas considerables y frecuente interrupción a cargo de la empresa Afinia, situación que se ha sumado al agobio por el calor. Frente a este panorama, los ciudadanos de varios sectores de Valledupar decidieron expresar su inconformidad de manera colectiva. Según lo registrado, durante toda la semana se han visto manifestaciones en las calles, en las que cientos de personas han salido a exigir respeto por sus derechos y soluciones efectivas a los problemas eléctricos. Algunas protestas han incluido la quema de llantas y la presencia de manifestantes en las puertas de las oficinas de Afinia, buscando que la emergencia sea visibilizada y atendida.

El periódico El Pilón obtuvo declaraciones de Félix Valera, secretario de Gobierno de Valledupar, quien aseguró que se adelantarán conversaciones con quienes dirigen Afinia con el objetivo de identificar las causas principales de la situación y, a partir de ese diagnóstico, diseñar alternativas para responder a los reclamos de los afectados. Este proceso de diálogo sugiere que las autoridades pretenden mediar entre la comunidad y la empresa para evitar que la crisis escale, y aspiran a que se planteen soluciones concretas que puedan aliviar la situación tanto a corto como a mediano plazo.

El episodio actual en Valledupar es reflejo de una tensión acumulada por las altas temperaturas y la precariedad en el suministro eléctrico, en un contexto donde la ciudadanía reclama respuestas oportunas y eficaces tanto de la empresa privada como de la administración local.

¿Por qué Valledupar enfrenta cortes de energía durante olas de calor?

De acuerdo con los testimonios recogidos por El Pilón y la denuncia de la comunidad, los cortes de energía que ocurren en Valledupar están directamente relacionados con las fallas en el servicio prestado por Afinia, la empresa encargada. Aunque no se detalla en el reporte la causa específica de los cortes, el contexto climático extremo ha exacerbao la urgencia de una solución.

¿Qué acciones están realizando las autoridades locales para resolver el problema de la energía en Valledupar?

Según información proporcionada por Félix Valera, secretario de Gobierno de Valledupar, se realizarán mesas de diálogo entre las autoridades municipales y los directivos de Afinia. El propósito de estas reuniones es identificar las afectaciones más críticas y buscar alternativas que ofrezcan respuestas satisfactorias a los reclamos de las comunidades afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.