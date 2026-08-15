Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), ha reforzado sus esfuerzos en la prevención y atención de emergencias originadas por posibles afectaciones en edificaciones. De acuerdo con información oficial difundida por el IDIGER y citada en la red social X, se han recibido 710 solicitudes ciudadanas relacionadas con problemas en inmuebles. Estas solicitudes se han gestionado principalmente por medio de la Línea de Emergencias 123, el aplicativo digital de reportes de sismos en Bogotá y la Mesa de Ayuda de Eventos de Gran Magnitud.

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Según explicó Guillermo Escobar, director del IDIGER, las peticiones de evaluación técnica no siempre llegan de manera inmediata tras un sismo; por el contrario, pueden aparecer días o incluso semanas después, conforme las comunidades detectan daños y los reportan a las autoridades. Aunque la preocupación ciudadana ha sido visible con cientos de reportes, los equipos técnicos del instituto han logrado evaluar hasta 36.444 unidades habitacionales. Estas abarcan tanto viviendas en conjuntos residenciales como oficinas y otros espacios, lo que evidencia la magnitud de la supervisión desarrollada en Bogotá.

Las solicitudes se han concentrado en localidades como Suba, Usaquén, Kennedy, Engativá y Fontibón. No obstante, de acuerdo con los análisis realizados, no se han identificado daños estructurales de gravedad que comprometan la seguridad, ocupación o habitabilidad de las viviendas y edificaciones revisadas hasta la fecha.

En aras de facilitar el reporte y la gestión de posibles afectaciones, el IDIGER mantiene disponible una herramienta digital para que la ciudadanía reporte daños en edificaciones. Mediante este aplicativo, cada persona puede enviar información del inmueble, describir los daños observados y adjuntar fotografías, lo que permite una valoración preliminar antes de decidir si es necesaria una inspección presencial. Así, los equipos técnicos pueden priorizar las visitas y optimizar recursos para atender los casos de mayor urgencia.

De acuerdo con la publicación realizada por el IDIGER en la red social X el 14 de agosto de 2026, se ha atendido el 74% de las solicitudes de evaluación recibidas, manteniendo una respuesta efectiva y oportuna ante las preocupaciones de la comunidad bogotana ante eventos sísmicos recientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo reportar daños en edificaciones tras un sismo en Bogotá?

La ciudadanía puede reportar posibles afectaciones en edificaciones después de un sismo utilizando el aplicativo digital dispuesto por el IDIGER. Basta con ingresar al formulario oficial, describir las condiciones detectadas en el inmueble y adjuntar fotografías. Esta información permite que los equipos técnicos realicen una valoración preliminar y decidan si se requiere una inspección presencial para verificar la seguridad de la estructura.

¿Qué tipo de daños estructurales evalúa el IDIGER después de un evento sísmico?

El IDIGER, Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, se encarga de revisar afectaciones en edificaciones que puedan poner en riesgo la seguridad, ocupación o habitabilidad de los espacios. Las inspecciones abarcan viviendas, oficinas y otros espacios dentro de conjuntos residenciales, enfocándose en identificar daños moderados o severos como fisuras, desprendimiento de elementos estructurales o cualquier situación que comprometa la estabilidad del inmueble.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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