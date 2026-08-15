Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá se prepara para recibir en septiembre y octubre de 2027 una nueva edición de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad, conocida como BOG27. De acuerdo con información oficial de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), este evento regresa tras movilizar a más de tres millones de personas en su edición anterior, consolidando a la capital como un epicentro internacional de la cultura y las artes plásticas. La intención de la Bienal es potenciar el posicionamiento de Bogotá a nivel global mediante la circulación de artistas, conocimientos y prácticas culturales que reflejan la diversidad y riqueza de su entorno.

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Desde el 15 de julio se encuentran abiertas cuatro convocatorias, respaldadas por una bolsa de mil millones de pesos, que buscan atraer a artistas, curadores, arquitectos, colectivos y agentes culturales de la ciudad. Las inscripciones estarán disponibles hasta el 21 de agosto y el 5 de octubre de 2026, según la categoría a la que se postule. El objetivo es incentivar la creación de propuestas inéditas y de alto impacto en el espacio público, ejes principales de la Bienal.

En primer lugar, la convocatoria “BOG27 Bogotá inédita”, dirigida a proyectos que dialoguen con el territorio y exploren nuevas miradas sobre la vida urbana, entregará incentivos de cuatro millones de pesos a cuarenta iniciativas. Por su parte, “BOG27 Intervenciones barriales” premiará cuatro propuestas con cuarenta millones de pesos cada una, buscando intervenciones artísticas que impacten significativamente los barrios seleccionados. Asimismo, la categoría “BOG27 Instalación efímera in situ” está orientada a obras concebidas específicamente para espacios emblemáticos como el Parque Nacional, el Parque de los Periodistas y un homenaje al arquitecto Rogelio Salmona, cada una dotada con un estímulo de ciento diez millones de pesos.

Finalmente, la convocatoria “BOG27 Curadurías independientes” premiará exposiciones inéditas organizadas en espacios como la Alianza Francesa y el Centro Colombo Americano, así como en espacios independientes, con incentivos que van de setenta y cinco a cien millones de pesos. Todas deberán permanecer abiertas al público durante toda la Bienal.

Esta edición será liderada por Juan Ricardo Rincón Gaviria y contará con un sólido equipo curatorial, conformado por Magalí Arriola y José Esparza Chong Cuy como curadores en jefe, junto a María Paula Bastidas, Juliana Steiner Fraser y Elkin Rubiano, encargados de conceptualizar y orientar los contenidos artísticos. Cabe destacar que São Paulo (Brasil) será la ciudad invitada, reforzando el diálogo artístico iberoamericano.

¿Cuáles son las fechas clave para la inscripción en las convocatorias BOG27?

Las fechas de cierre para las diferentes convocatorias de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad de Bogotá BOG27 varían según la categoría. Las iniciativas “Bogotá inédita” e “Intervenciones barriales” tienen como fecha límite de inscripción el 21 de agosto de 2026, mientras que las propuestas para “Instalación efímera in situ” y “Curadurías independientes” se podrán presentar hasta el 5 de octubre de 2026.

¿Qué significa una instalación efímera in situ en el contexto de la Bienal BOG27?

En el contexto de la Bienal BOG27, una instalación efímera in situ se refiere a obras artísticas diseñadas específicamente para ubicarse en un lugar determinado y que establecen una relación directa con sus condiciones físicas, ambientales y sociales. Estas creaciones, al ser ‘efímeras’, están pensadas para existir temporalmente, interactuando de forma significativa con el entorno y el público durante la realización del evento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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