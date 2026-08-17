Tras el terremoto de magnitud 7,4 que afectó a Pereira y otras zonas de Colombia, las autoridades detectaron una nueva amenaza: grupos de presuntos saqueadores estarían ingresando clandestinamente a edificaciones y negocios destruidos para buscar dinero, cajas fuertes y objetos de valor.

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La Policía encontró huecos y socavones entre los escombros que servirían como accesos hacia establecimientos afectados, incluidos comercios, bancos, joyerías, casinos, supermercados y compraventas.

En uno de estos puntos fue localizada una caja fuerte, por lo que las autoridades investigan quiénes abrieron los accesos y si se trata de grupos organizados que previamente identificaron lugares con dinero.

Según la Policía, algunos sospechosos estarían utilizando prendas y equipos similares a los de rescatistas y voluntarios para evadir los controles de seguridad.

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Incluso habrían reportado falsamente la presencia de sobrevivientes bajo los escombros para justificar su ingreso.

Los sectores de Victoria, Olaya, Corocito y La Libertad están bajo especial vigilancia. La Policía desplegó unidades del Bloque de Búsqueda y del GOES, mientras el Ejército también refuerza la seguridad.

Las autoridades buscan impedir nuevos saqueos mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.

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