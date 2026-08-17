Colombia es un país sísmicamente activo. Aunque no es posible predecir cuándo ni dónde ocurrirá un sismo, estudiar los eventos del pasado permite conocer mejor la amenaza sísmica y fortalecer las medidas para reducir riesgos.

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(Vea también: “Todavía parece que hay personas con vida”: angustioso llamado desde edificio en Cali)

Este es el recuento adelantado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) sobre algunos de los sismos más relevantes registrados en la historia del país:

El terremoto del Eje Cafetero de 1999: uno de los más recordados

Magnitud: 6,1.

6,1. Epicentro: Eje Cafetero.

Eje Cafetero. Fecha: 25 de enero de 1999.

25 de enero de 1999. Profundidad: 21,6 kilómetros.

21,6 kilómetros. Poblaciones afectadas: Armenia, Córdoba, Pijao, Calarcá, La Tebaida y Montenegro, entre otras.

Armenia, Córdoba, Pijao, Calarcá, La Tebaida y Montenegro, entre otras. Balance: 28 municipios presentaron daños, con 1.185 víctimas mortales, 8.536 personas heridas y 35.972 viviendas destruidas o inhabitables.

El terremoto quedó en la memoria colectiva por el impacto que tuvo especialmente en el departamento del Quindío y por la magnitud de los daños ocasionados.

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En Colombia también han ocurrido sismos que, pese a que no han tenido magnitudes tan altas como los mencionados, viven en la memoria colectiva. Entre ellos están el terremoto de Páez, de 1994, con una magnitud de 6,8; el sismo de 2025, de magnitud 6,4, con epicentro entre Medina… pic.twitter.com/BJfNhPZT8z — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 15, 2026

El sismo de 1906: el de mayor magnitud registrado instrumentalmente en Colombia

Magnitud: 8,8.

8,8. Epicentro: Costa Pacífica colombiana.

Costa Pacífica colombiana. Fecha: 31 de enero de 1906.

31 de enero de 1906. Profundidad: 20 kilómetros.

20 kilómetros. Poblaciones afectadas: comunidades ubicadas en las costas de Cauca y Nariño.

comunidades ubicadas en las costas de Cauca y Nariño. Balance: alrededor de 600 personas murieron, principalmente por el tsunami provocado por el terremoto.

Las olas alcanzaron cerca de 5 metros de altura y afectaron poblaciones como Tumaco, Francisco Pizarro, Mosquera, La Tola y El Charco, en Nariño, además de Guapi, Timbiquí y López de Micay, en Cauca.

Como en aquella época no existía un registro instrumental de sismos en Colombia, el evento pudo ser documentado gracias a los primeros sismógrafos que comenzaron a instalarse a nivel mundial a comienzos del siglo XX.

El terremoto de 1979 que también provocó un tsunami

Magnitud: 8,1.

8,1. Epicentro: Costa Pacífica colombiana.

Costa Pacífica colombiana. Fecha: 12 de diciembre de 1979.

12 de diciembre de 1979. Profundidad: 23,6 kilómetros.

23,6 kilómetros. Poblaciones afectadas: principalmente comunidades costeras de Cauca y Nariño.

principalmente comunidades costeras de Cauca y Nariño. Balance: 454 personas fallecieron y unas 1.000 resultaron heridas, principalmente como consecuencia del tsunami.

El fenómeno produjo olas de hasta 3 metros de altura y dejó cerca de 3.500 viviendas destruidas y más de 2.500 averiadas en diferentes poblaciones de la costa Pacífica.

Entre los lugares afectados estuvieron San Juan de la Costa, Tumaco, El Charco, Amarales, La Tola, Chamón y Chanzará.

El segundo y primer lugar lo ocupan dos sismos con epicentro en la Costa Pacífica colombiana: el de mayor magnitud ocurrió en 1906, cuando no había registro instrumental en el país. Aún así, se sabe que fue de 8,8 por cuenta de sismógrafos internacionales. pic.twitter.com/YQuQNgaVWG — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 15, 2026

El sismo de 2004 que afectó a Chocó y Valle del Cauca

Magnitud: 7,2.

7,2. Epicentro: Bajo Baudó, Chocó.

Bajo Baudó, Chocó. Fecha: 15 de noviembre de 2004.

15 de noviembre de 2004. Profundidad: 15 kilómetros.

15 kilómetros. Poblaciones afectadas: Bajo Baudó, Quibdó e Istmina, en Chocó, además de Cali, Buenaventura, Jamundí y Zarzal, en el Valle del Cauca.

Bajo Baudó, Quibdó e Istmina, en Chocó, además de Cali, Buenaventura, Jamundí y Zarzal, en el Valle del Cauca. Balance: 14 personas resultaron heridas.

El movimiento fue sentido en al menos ocho departamentos y provocó daños en viviendas, especialmente en construcciones palafíticas de Bajo Baudó y Buenaventura.

En Pizarro, Chocó, una iglesia y un centro educativo quedaron semidestruidos, mientras también se reportaron fenómenos como licuación y agrietamiento del suelo.

El tercer puesto de los sismos con mayor magnitud que han sido registrados instrumentalmente en el país lo ocupa el ocurrido el pasado 10 de agosto, un evento del que la @UNGRD nos sigue reportando, día a día, el balance de las afectaciones. pic.twitter.com/I8E2lfCokt — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 15, 2026

El terremoto de 1979 que impulsó mejores prácticas de construcción

Magnitud: 7,2.

7,2. Epicentro: Eje Cafetero.

Eje Cafetero. Fecha: 23 de noviembre de 1979.

23 de noviembre de 1979. Profundidad: 110 kilómetros.

110 kilómetros. Poblaciones afectadas: principalmente municipios de Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Chocó y Antioquia.

principalmente municipios de Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Chocó y Antioquia. Balance: más de 1.700 edificaciones averiadas y cerca de 500 destruidas entre los lugares afectados.

El impacto sobre viviendas y edificios, especialmente en Manizales, evidenció la necesidad de fortalecer las prácticas constructivas y contribuyó al desarrollo de normas de construcción y urbanización en la ciudad.

Iniciamos este recuento con el sismo de magnitud 7,2, que averió más de 1700 edificaciones y destruyó cerca de 500. pic.twitter.com/u2qZe3uX9b — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 15, 2026

Un antecedente para entender la amenaza sísmica actual

Estos antecedentes muestran que los sismos pueden tener consecuencias muy diferentes dependiendo de factores como la magnitud, la profundidad, la ubicación del epicentro, las características del suelo y la calidad de las construcciones.

Por eso, el SGC insiste en que Colombia es un territorio sísmicamente activo y que, aunque no es posible predecir cuándo ocurrirá un terremoto, conocer la historia sísmica del país permite prepararse mejor para reducir sus efectos.

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