Por: Noticiero 90 minutos

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El reciente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Cali y al Valle del Cauca dejó profundas secuelas en diferentes sectores, y el hotelero no fue la excepción. De acuerdo con declaraciones de Diego Fernando Ospina Ramírez, presidente ejecutivo de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) capítulo Valle del Cauca, el panorama es complejo y obliga a una coordinación constante para atender la emergencia. Según un inventario realizado por la entidad, entre un 15 y un 17 % de la infraestructura hotelera de Cali presenta daños significativos, los cuales han provocado la inhabilitación de varios hoteles para la prestación de servicios.

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Ospina Ramírez explicó que, ante este contexto, muchas personas han acudido a los hoteles en busca de refugio, tanto por miedo tras el sismo como por haber perdido sus viviendas. En este sentido, la ocupación hotelera actualmente es alta y su disponibilidad cambia de manera constante, pues algunos establecimientos no solo ofrecen alojamiento comercial sino también donaciones para rescatistas y damnificados.

El dirigente gremial resaltó que uno de los focos principales de atención ha sido la acogida de los equipos de búsqueda y rescate, labor fundamental mientras aún se desarrollan intentos para localizar personas bajo los escombros. Por ejemplo, Cotelco recibió a siete ‘topos’ mexicanos, expertos en operaciones de rescate urbano, quienes se alojan gracias a la colaboración solidaria de un hotel afiliado.

Pese a los daños reportados, algunos hoteles siguen funcionando y han hecho donaciones adicionales como lencería, colchones y otros equipos esenciales para el personal de emergencia. Además de la acción de los hoteles, personas particulares han ofrecido habitaciones a los afectados, reflejo de la solidaridad que se vive en plena adversidad. Sin embargo, Ospina subrayó que no existe una apertura masiva de infraestructuras como albergues debido a los daños y a la necesidad de realizar inspecciones técnicas antes de autorizar su uso.

La gestión del gremio implica monitoreo minuto a minuto de la situación, articulación con entidades públicas y privadas y coordinación para canalizar la ayuda en medio de una coyuntura que aún se considera crítica. En paralelo, la Alcaldía de Cali ha habilitado dos albergues temporales, ubicados al norte y sur de la ciudad. La emergencia ha puesto a prueba la capacidad de respuesta y la infraestructura existente, en jornadas que Ospina describe como “llenas de emociones, esperanza y oración”, especialmente con la llegada de rescatistas internacionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué porcentaje de hoteles en Cali está afectado tras el terremoto de 7,4?

De acuerdo con el presidente ejecutivo de Cotelco Valle del Cauca, entre un 15 y un 17 % de la infraestructura hotelera de Cali resultó dañada tras el reciente terremoto, presentando daños que inhabilitan estos edificios para ofrecer alojamiento temporal o comercial.

¿Cómo están atendiendo los hoteles a los damnificados y rescatistas luego del terremoto en Cali?

Los hoteles que continúan operando, según Cotelco, han priorizado la estadía de rescatistas provenientes de diferentes partes del mundo y de personas que quedaron sin hogar. En algunos casos, los hoteles han hecho donaciones de noches de alojamiento y suministros esenciales, mientras que particulares también han ofrecido habitaciones directamente a damnificados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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