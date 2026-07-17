Un incendio forestal de gran magnitud mantiene en alerta a los municipios de Tipacoque y Soatá, en el norte de Boyacá, donde los organismos de socorro trabajan para evitar que las llamas continúen propagándose hacia otras zonas de vegetación.

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La emergencia se registra en el límite entre ambos municipios y obligó a desplegar un operativo conjunto para enfrentar el fuego. Integrantes de la Defensa Civil y de Bomberos, con el apoyo de habitantes del sector, concentran sus esfuerzos en contener el avance del incendio durante la noche, mientras las altas temperaturas y las condiciones del terreno dificultan las labores de control.

Por el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas ni viviendas afectadas. Sin embargo, la magnitud del incendio mantiene en máxima atención a los equipos que permanecen en la zona, donde el objetivo principal es evitar que el fuego alcance nuevas áreas de cobertura vegetal.

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Organismos de socorro intentan contener el avance de las llamas

Las labores se concentran en establecer líneas de control para reducir la propagación del incendio y proteger los sectores cercanos. La Defensa Civil coordina las acciones con la comunidad, que se sumó a las tareas de apoyo debido a la complejidad de la emergencia en Boyacá.

Esa entidad aseguró que la conflagración fue controlada “en un 50%”, pero en redes circulan videos donde se observa la magnitud de las llamas durante la noche.

Mientras avanzan las operaciones, los organismos de socorro hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar actividades que puedan provocar nuevos focos y reportar de inmediato cualquier conato de incendio que se presente en la región.

El incendio permanece activo y los organismos de socorro mantienen el monitoreo permanente del área mientras trabajan para controlar completamente la emergencia.

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