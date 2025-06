En medio de los diferentes misterios en casos judiciales muy mediáticos, el de la fallecida mexicana Valeria Márquez tuvo un nuevo capítulo por un supuesto audio con un fuerte relato de vida.

¿Qué dijo Valeria Márquez en supuesto audio sobre su vida?

Así como salió un curioso mensaje en un regalo a Valeria Márquez, ahora el audio en el que presuntamente habla la ‘influenciadora’ dejaría en evidencia una escalofriante realidad acerca de la percepción que un hombre tenía sobre ella, que para el caso sería una expareja cuyo trato es revelador.

“Me dijo que yo ya estaba muy usada, que a él no le gustaban las mujeres que ya habían pasado por muchas manos. Que una dama no anda de cama en cama y que yo era de esas. Me dijo que le daba asco saber con cuántos me había acostado; que yo no valía para presentarme con sus amigos; que cómo iba a darme su apellido si yo ya estaba reciclada”, se puede oír en la primera parte.

La mujer que se escucha en el testimonio replicado a través de redes sociales expresó la decepción por lo que supuestamente era una relación amorosa que no acabó como ella esperaba.

“Yo ahí como pende… creyendo que me amaba, aguantándole sus desplantes, su control, hasta sus celos, para que al final me tratara como si fuera basura”, remató la persona que indican era Valeria Márquez.

Los familiares y allegados de la creadora de contenido no se han referido a este audio para confirmar ni descartar que sea la joven asesinada quien se puede escuchar con ese desgarrador testimonio de vida.

¿Qué pasó con Valeria Márquez en México?

Valeria Márquez, una ‘influencer’ de belleza mexicana de 23 años, fue trágicamente asesinada a tiros el 13 de mayo de 2025 mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok desde su salón de belleza en Zapopan, Jalisco, México.

Mientras transmitía en vivo, Valeria Márquez fue vista en el video sosteniendo un juguete de cerdito de peluche rosa y se le escuchó decir: “Él viene”. Unos segundos después, agarró su pecho y estómago antes de colapsar en su silla, aparentemente tras recibir dos disparos. La cara de otra mujer apareció brevemente antes de que el video terminara.

La oficina de la fiscalía del estado de Jalisco ha declarado que el caso está siendo investigado bajo protocolos de feminicidio, que se aplican en casos donde una mujer es asesinada debido a su género. Se ha reportado que el agresor llegó en motocicleta, haciéndose pasar por un repartidor, y luego abrió fuego.

Las autoridades están revisando grabaciones de seguridad y rastreando las cuentas de redes sociales de Márquez en busca de pistas. Se han tomado declaraciones de personas cercanas a su círculo.

Además, ha surgido la declaración de una testigo que asegura haber presenciado el ataque y sugiere que la persona que le quitó la vida a Valeria no fue el repartidor, sino una amiga identificada como Erika, la misma que cortó la transmisión en vivo. La Fiscalía ha señalado que estas declaraciones tienen diferencias con las investigaciones que lleva la dependencia y ha pedido a la persona que acuda a declarar formalmente.

Lee También

¿Quién era Valeria Márquez?

Valeria Márquez, cuyo nombre completo era Atziri Valeria Márquez López, fue una ‘influencer’ de belleza, modelo y empresaria mexicana. Nació el 14 de febrero de 2002 y tristemente falleció el 13 de mayo de 2025.

Se hizo conocida a través de sus publicaciones en redes sociales como TikTok e Instagram, donde compartía contenido relacionado con maquillaje, estética, estilo de vida y moda. En 2021, ganó el concurso de belleza “Miss Rostro”, lo que impulsó aún más su presencia en línea.

Más allá de su carrera en redes sociales, Valeria era propietaria de su propio salón de belleza llamado ‘Blossom The Beauty Lounge’, ubicado en Zapopan, Jalisco, México. Era una figura emergente en el ámbito de la belleza digital y el emprendimiento.

Su nombre lamentablemente adquirió notoriedad mundial debido a su trágico asesinato. Fue asesinada a tiros el 13 de mayo de 2025 mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok desde su propio salón. Este crimen conmocionó a sus seguidores y generó un amplio debate sobre la seguridad de las mujeres y la violencia de género en México.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.