El asesinato de la ‘influencer’ mexicana Valeria Márquez, ultimada a balazos el pasado 13 de mayo en su salón de belleza en Zapopan, Jalisco, durante una transmisión en vivo en TikTok, ha causado conmoción y una ola de especulaciones en redes sociales.

Las miradas se han centrado en Vivian de la Torre, amiga cercana de la víctima, y en mensajes previos de Márquez que apuntan a su exnovio, un supuesto capo del narcotráfico. Además, declaraciones de Danna Polo, conocida de la ‘influencer’, han avivado las sospechas sobre el entorno de Valeria.

Un video en TikTok, donde Márquez y De la Torre aparecen juntas, ha sido el detonante de las especulaciones. Acompañado del mensaje: “Qué bellas somos, ni parece que hace unos meses estábamos peleadas a muerte”, el clip ha llevado a usuarios a sospechar de tensiones previas entre ambas.

Según se escuchó en la fatídica transmisión, De la Torre insistió en que Márquez permaneciera en su estética para recibir un “regalo costoso” —un peluche que ella misma envió—, momentos antes de que un hombre, presuntamente un repartidor, ingresara y disparara contra la joven.

De la Torre salió al paso de las acusaciones a través de sus redes. “Jamás imaginamos lo que iba a pasar. A Vale le llegaban regalos con frecuencia, muchas veces cuando estaba en vivo”, aseguró, destacando que el peluche era un gesto habitual en su amistad. “Vale era como una hermana para mí. No hablen desde el morbo”, añadió, pidiendo respeto por su duelo.

Caso de Valeria Márquez: Danna Polo aviva las sospechas

Danna Polo, conocida de Valeria, hizo una transmisión que ha añadido más interrogantes al caso. En ella, afirmó que Márquez y De la Torre estuvieron “peleadas a muerte” durante un tiempo, pero que “se arreglaron de la nada” semanas antes del crimen.

Sale una amiga de Valeria Márquez a hablar del tema.

Temblando y con la voz entrecortada habla de una traición por parte de unas supuestas amigas (Vivian y Erika) para “ponerle dedo” a Valeria y que la mataran.

Se debe de investigar y hacer JUSTICIA

Polo también expresó desconfianza hacia Erika, una empleada de Valeria, y lanzó un mensaje contundente: “Ella no les hizo nada como para que le estuvieran poniendo dedo a Valeria. Cuídense mucho de quienes se rodean, cuídense de sus amistades”. Sobre De la Torre, añadió con dureza: “Me vale madres si lo ve la morra. Que no se venga a hacer la víctima”.

Amenazas de un exnovio, claves en caso de Valeria Márquez

Otro elemento que ha captado la atención son las publicaciones que hizo Valeria meses antes del crimen, donde responsabilizaba a su exnovio de cualquier daño que pudiera sufrir ella o su familia.

Según una historia compartida por la ‘influencer’, este hombre, cuyo nombre no ha sido revelado por las autoridades, habría ordenado que la sacaran de un bar en una ocasión. “Fue mi actual pareja con la cual vivía. Por eso digo que es mi ex”, escribió Márquez, añadiendo: “Hago responsable cualquier cosa que me llegue a pasar a mí y a mi familia a esa persona (hasta si me tengo que salir de la ciudad)”.

En otra historia, Valeria relató que la expulsaron del lugar “porque no le gustó que yo llegara a divertirme. Y me dijeron: ‘por favor salte porque no sabes cómo se pone él’”.

Estas declaraciones han llevado a especular sobre una posible conexión entre el exnovio y el crimen, aunque la Fiscalía de Jalisco no ha confirmado ninguna línea de investigación al respecto.

La Fiscalía de Jalisco ha enfatizado que la investigación se encuentra en una fase de análisis de pruebas, que incluye videos, publicaciones en redes y declaraciones. En un comunicado, aclaró: “No existe, hasta ahora, señalamiento directo contra persona alguna”, desmintiendo que Vivian de la Torre sea considerada sospechosa.

