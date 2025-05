Valeria Márquez, una reconocida creadora de contenido en redes sociales, fue asesinada a tiros dentro de su negocio, Blossom The Beauty Lounge, en México. El crimen ha conmocionado a miles de sus seguidores, ya que minutos antes de ser atacada, la joven transmitía en vivo y expresó preocupación por su seguridad.

Durante la transmisión, Márquez mencionó que un hombre, supuestamente un repartidor, había preguntado por ella. “¿Y en qué venía, en moto? Me iban a matar ¿O qué? Me quedé preocupada”, comentó, dejando entrever que sentía que algo malo podía ocurrir. Poco después, interrumpió su grabación diciendo: “Ya me voy a ir, porque ya me ondeé”. A los pocos minutos, fue asesinada con dos disparos.

El lugar del crimen, su propia estética, permanece asegurado por la Fiscalía del Estado como parte de la investigación por feminicidio. En el interior, todo quedó congelado en el tiempo: una silla vacía, utensilios de belleza, una bebida sin terminar y rastros del ataque.

De hecho el local está selladlo con un aviso que dice: “Asegurado. Carpeta de investigación 30945/2025. Feminicidio de la Fiscalía del Estado”.

Mensajes y amenazas: pistas claves en la muerte de Valeria Márquez

Una parte crucial del caso son las publicaciones recientes de Valeria en las que compartía mensajes de su expareja, que ahora son considerados posibles pruebas. En uno de los chats, él le advertía: “No conoces mis peores lados. Vivimos en la misma casa, ya verás cuando llegue”, a lo que ella respondió preguntando si se trataba de una amenaza.

En otra conversación que hizo pública, Valeria contaba cómo alguien le pidió que se retirara de un lugar “porque no sabes cómo se pone” cierta persona, haciendo referencia al mismo hombre. Estas evidencias están siendo analizadas por las autoridades para determinar si el ataque fue premeditado y quién estaría detrás.

Habló familia de Valeria Márquez y se pide justicia

El abuelo de Valeria habló brevemente con la prensa, visiblemente afectado. Aseguró que no sabía lo ocurrido hasta ese momento.

Una periodista le pregunta sobre cómo se enteró y este responde: “No me habían dicho, hasta ahora me entero. Yo no sabía nada”.

Cuando le preguntaron qué esperaba tras conocer la noticia, su respuesta fue contundente: “Justicia, pido justicia”, dijo antes de alejarse conmovido.

El asesinato de Valeria Márquez ha causado una fuerte reacción en redes sociales, donde sus seguidores y la comunidad digital exigen una investigación a fondo y justicia para la joven, quien había alertado públicamente de amenazas y temores en los días previos a su muerte.

Otro ‘influencer’ fue asesinando en México

La noche del jueves 15 de mayo, José Carlos González Herrera, conocido en redes sociales como ‘El guerrero fénix’, fue asesinado a tiros mientras se encontraba en su vehículo.

El hecho ocurrió cerca a una farmacia del centro de Acapulco, en el estado de Guerrero. Según los primeros reportes, varios sujetos armados interceptaron su automóvil alrededor de las 7:00 p. m. y abrieron fuego en su contra.

Cabe recordar que esta no era la primera vez que González Herrera era blanco de violencia, pues en junio de 2024, había sobrevivido a un atentado luego de llevar a cabo una transmisión en vivo sobre un incendio en el mercado central de Acapulco.

Ambos casos reavivan la preocupación por la seguridad de los comunicadores y creadores de contenido en México.

