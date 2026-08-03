La Fiscalía entregó nuevos detalles sobre el asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años que fue hallada sin vida en Cali, y reveló que entre los cinco presuntos implicados figura un paramédico que, según la investigación, habría participado en la extracción del bebé de ocho meses de gestación que llevaba la víctima. La información fue conocida durante las audiencias preliminares del caso y fue divulgada por El Tiempo.

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De acuerdo con el fiscal del caso, los procesados habrían actuado de manera coordinada para asesinar a la joven, privarla de la libertad y someterla a un acto de extrema violencia. Según expuso el ente acusador, el crimen se habría cometido mediante una “cesárea artesanal” practicada mientras María Camila aún estaba con vida, en un contexto que la Fiscalía calificó como un caso de feminicidio agravado con actos de instrumentalización de género y dominio sobre las decisiones de la víctima.

(Vea también: Golpe para implicados en asesinato de María Camila Potosí: nuevo paso radical en controversial caso)

Durante la audiencia también se indicó que la mujer sufrió 22 heridas con arma blanca en diferentes partes de su cuerpo, entre ellas la cabeza, el cuello, el tórax, el abdomen y las extremidades superiores. Para la Fiscalía, las lesiones evidencian un sufrimiento innecesario y un alto grado de crueldad antes de que la joven perdiera la vida.

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El ente investigador señaló que, tras la muerte de María Camila y la extracción violenta de la bebé, Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitson Steven Mondragón Cuero, Kevin Alexi López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga presuntamente ocultaron el cuerpo de la víctima e intentaron hacer pasar a la recién nacida como hija de Yulieth Angulo. Según el fiscal, el cuerpo fue abandonado en el sector conocido como El Vagón, en el corregimiento La Buitrera, dentro del río Meléndez.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los cinco capturados los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y alteración de elementos materiales probatorios.

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