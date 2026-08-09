Por: Portal Bogotá

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Durante la semana del 11 al 13 de agosto de 2026, diferentes barrios de Bogotá y municipios aledaños enfrentarán cortes de agua programados debido a trabajos ejecutados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). De acuerdo con la información oficial de la EAAB, estos cortes tienen como objetivo realizar empates en las redes de acueducto, llevar a cabo labores de mantenimiento preventivo y correctivo, y reemplazar accesorios para minimizar eventuales daños mayores en la infraestructura de suministro de agua potable.

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El martes 11 de agosto, los barrios Estrella del Norte y Las Orquídeas, en la localidad de Usaquén, tendrán suspensión del servicio desde las 10:00 a. m., igual que el sector de Gorgonzola en Puente Aranda, Claret y otros barrios en Tunjuelito, Las Huertas en Soacha y sectores de Kennedy como Boitá y Timiza. Los cortes varían entre 24 y 27 horas y obedecen principalmente a empates en las tuberías de red y mantenimiento preventivo.

Para el miércoles 12 de agosto, la afectación llegará a otras zonas como Acacias y Villa Magdala en Usaquén, Cabrera en Chapinero, Montevideo y Granjas de Techo en Fontibón, y Perseverancia junto a Macarena en Santa Fe, donde se realizarán cambios de totalizadora—un componente clave de medición y control del agua. Kennedy y Ciudad Bolívar, así como el sector de Cazuca en Soacha, también experimentarán interrupciones similares en el servicio por trabajos varios.

El jueves 13 de agosto la suspensión continúa en barrios como Tejar y Alcalá de Puente Aranda, Tintal en Kennedy, Santa Viviana y otros sectores de Ciudad Bolívar, así como Acuarela y Andalucía Bosa en Bosa. Estas labores buscan mantener la infraestructura en condiciones óptimas y evitar emergencias más adelante, según lo reportado por la EAAB.

La EAAB recomienda a los usuarios llenar los tanques de reserva antes de los cortes y consumir el agua almacenada antes de 24 horas. Aconseja usar el recurso de forma racional, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos. Adicionalmente, se informó que se prestará el servicio de carrotanques, con prioridad para clínicas, hospitales y lugares de alta concentración de personas, que podrá solicitarse a través de la Acualínea 116.

¿Cuáles barrios de Bogotá tendrán cortes de agua entre el 11 y 13 de agosto de 2026?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá confirmó que barrios en localidades como Usaquén, Puente Aranda, Tunjuelito, Soacha, Kennedy, Chapinero, Fontibón, Santa Fe, Ciudad Bolívar y Bosa tendrán cortes de agua entre el 11 y el 13 de agosto de 2026. Cada día, zonas específicas se verán afectadas según el cronograma dado por la entidad.

¿Qué recomendaciones da la EAAB para el manejo del agua durante cortes programados?

La EAAB sugiere llenar el tanque de reserva antes de la suspensión, consumir el agua almacenada antes de 24 horas y usar el recurso de manera racional, priorizando higiene y alimentación. Para sectores vulnerables, ofrece servicio de carrotanques que debe ser solicitado por medio de la Acualínea 116.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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