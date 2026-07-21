Luego de la instalación del Congreso de Colombia el pasado 20 de julio de 2026, quedó sobre la mesa una inesperada radicación que es blanco de controversia a nivel nacional.

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Así es como ya es oficial una proposición radicada en la Cámara de Representantes que plantea que la investidura del presidente electo Abelardo De La Espriella ocurra en el departamento del Cauca y no en Bogotá.

Los congresistas Carol Borda Acevedo, representante por Bogotá del Movimiento de Salvación Nacional, y Luis Guillermo Patiño, representante por Antioquia del movimiento Creemos, encabezan e impulsan esta sorpresiva iniciativa parlamentaria.

Decenas de legisladores apoyan la propuesta cuyo asunto principal es la “Proposición para autorizar el traslado temporal de la sede del Congreso de la República con ocasión de la posesión presidencial del 7 de agosto de 2026”.

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El documento invoca facultades legales y preceptos vigentes dentro de la carta política nacional para tramitar formalmente el cambio de ubicación geográfica del acto constitucional solemne.

En ese sentido, el documento señala que la iniciativa se presenta “en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, de conformidad con los artículos 140, 141 y 192 de la Constitución Política y las disposiciones concordantes de la Ley 5.ª de 1992”.

El propósito central radica en que la corporación legislativa sesione de manera extraordinaria en territorio caucano durante la jornada en que el mandatario electo iniciará su periodo 2026-2030. Cabe recordar que se había mencionado una guarnición militar para la posesión de De la Espriella, pero no en dónde.

La proposición establece de manera expresa: “Autorícese el traslado temporal de la sede del Congreso de la República para que, reunido en pleno el 7 de agosto de 2026 en el departamento del Cauca, reciba el juramento y dé posesión al presidente de la República elegido para el período constitucional 2026-2030”.

Los promotores sostienen que la medida posee un relevante peso simbólico e institucional, al señalar que “la sesión tendrá carácter excepcional y se realizará como expresión de unidad nacional, integración territorial y respeto por la voluntad democrática de los colombianos”.

El proyecto de acuerdo registra rúbricas de apoyo provenientes de diversas vertientes políticas y colectividades presentes dentro de la Cámara de Representantes.

Entre los firmantes destacan Juan Jairo Berrío López, Daniel Carvalho, Nataly Vélez López, Andrés Montes, Julián López, Milene Jarava Díaz, Nelly Patricia Mosquera y Juan Manuel Londoño.

Para dar seguimiento al trámite, corresponde revisar el desarrollo del debate público cuando la plenaria de la Cámara evalúe la aprobación final de esta solicitud de traslado temporal.

¿Cuándo es la posesión presidencial en Colombia?

La posesión presidencial en Colombia se efectúa de manera oficial el 7 de agosto cada cuatro años, fecha histórica que determina el inicio de un nuevo mandato.

La Constitución Política nacional reglamenta esta ceremonia mediante su artículo 192, fijando los requisitos indispensables para que el mandatario electo asuma formalmente el liderazgo del país.

Este acto solemne marca la transición del poder ejecutivo y simboliza la continuidad democrática de la nación, reuniendo a las principales autoridades de las ramas estatales.

Para llevar a cabo el protocolo de investidura presidencial, las autoridades competentes ejecutan los siguientes pasos normativos de forma secuencial durante la jornada oficial:

Convocar al Congreso de la República en pleno para instalar la sesión de investidura del nuevo gobernante.

Tomar el juramento constitucional mediante el cual el presidente promete cumplir fielmente la carta magna.

Recurrir a la Corte Suprema de Justicia o a dos testigos en caso de presentarse eventualidades extraordinarias.

Recibir la banda presidencial e iniciar inmediatamente el ejercicio del cargo ejecutivo por un cuatrienio.

La fecha nacional coincide con la conmemoración patriótica de la Batalla de Boyacá, reforzando el valor histórico de la solemne ceremonia de traspaso de mando en Bogotá.

El evento ratifica el compromiso republicano de las instituciones públicas de Colombia y garantiza plenamente el libre ejercicio de la soberanía popular expresada en las urnas.

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