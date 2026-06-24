En plena concentración de la Selección Argentina en Kansas City durante el Mundial 2026, Lionel Messi recibió una cálida y original sorpresa por parte de sus compañeros de equipo al cumplir 39 años.

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Una fotografía compartida en redes capturó el momento especial: cada jugador lució una camiseta personalizada que tenía estampada una fotografía de sí mismo junto a Messi. Cada uno se mandó estampar una imagen propia al lado del capitán, creando un gesto colectivo que refleja la admiración y el cariño que el plantel le profesa al astro rosarino.

Acá, la foto que muestra la sorpresa:

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¡Feliz cumpleaños 🎉🎂 para nuestro Capitán Leo Messi y nuestros cocineros Diego Iacovone y Antonia Farías! ¡Qué sean siempre felices! 😍🇦🇷 pic.twitter.com/IOZcJUAmx4 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 24, 2026

La imagen rápidamente se viralizó, mostrando a los integrantes del equipo albiceleste posando con esas camisetas únicas. El detalle personalizado transformó una simple prenda en un tributo visual y emotivo, simbolizando la unión del grupo alrededor de su líder.

Messi, conocido por su humildad, compartió en sus historias de Instagram un mensaje agradeciendo la sorpresa: “Anoche arrancamos con una linda sorpresa ¡¡GRACIAS!!”, mencionando a varios compañeros como Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lisandro Martínez y otros.

¿Cuál ha sido el legado de Lionel Messi?

Lionel Andrés Messi, nacido el 24 de junio de 1987 en Rosario, Argentina, arriba a sus 39 años en uno de los escenarios más exigentes del deporte mundial. Lejos de pensar en un retiro inminente, el diez continúa siendo protagonista en la Copa del Mundo 2026, disputada en Norteamérica.

Ufff, el regalo del plantel para Messi. Cada jugador tiene puesta una remera con UNA FOTO SUYA JUNTO A LIONEL en la Selección. Hermoso. 🥹🇦🇷 pic.twitter.com/NP7e66VCaj — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 24, 2026

Su presencia en el campo sigue marcando diferencias: con su inteligencia táctica, precisión en los pases y capacidad goleadora, Messi guía a un equipo que aspira a defender el título obtenido en Qatar 2022.

En el actual torneo, el capitán ha demostrado una vez más por qué es considerado uno de los mejores jugadores de la historia, al convertirse en el máximo goleador de los mundiales.

Sus intervenciones han sido clave en los partidos de la fase de grupos y eliminatorias, donde su experiencia ayuda a manejar la presión y a motivar a las nuevas generaciones de la Scaloneta.

La carrera de Messi es un compendio de récords y momentos inolvidables. Desde sus inicios en Newell’s Old Boys, pasando por su explosión en el Barcelona donde conquistó todo a nivel de clubes, hasta su llegada al Inter Miami y su rol en la Selección. Con la albiceleste, levantó la Copa América 2021, la Finalissima y, por supuesto, el Mundial 2022, donde su actuación fue histórica.

Cumplir 39 años en medio de un Mundial no es algo común. La longevidad de Messi se explica por su cuidado físico, su mentalidad ganadora y el apoyo de su familia, encabezada por Antonela Roccuzzo, quien también ha enviado mensajes públicos de cariño. En las redes, miles de aficionados, exjugadores y personalidades del deporte le han dedicado saludos, destacando su influencia que trasciende fronteras.

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