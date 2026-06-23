En un partido clave para la Selección de Portugal en la fase de grupos del Mundial 2026, Cristiano Ronaldo brilló con un doblete en la goleada por 5-0 ante Uzbekistán, en el NRG Stadium.

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El astro portugués, de 41 años, no solo lideró la remontada tras el empate inicial ante República Democrática del Congo, sino que también se convirtió en el primer jugador en marcar en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo.

Después del triunfo, que dejó a Portugal con 4 puntos y bien posicionada para clasificar, la atención se centró en la zona mixta. Un periodista (al parecer mexicano) se acercó a Ronaldo y comenzó su pregunta: “Cristiano… Ayer Lionel Messi marcó dos goles, Mbappé…”.

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En ese instante, el astro luso interrumpió, preguntó si el reportero hablaba español y, al confirmarlo, giró la cabeza y se dirigió directamente al siguiente periodista: “Tú, sí… dependiendo de tu pregunta, si no, no respondo”. De esta forma, evitó cualquier comentario sobre Messi y pasó de largo.

Acá, el video de lo sucedido:

SE ENOJA PORQUE ESCUCHA QUE NOMBRAN A MESSI. Ni sabe qué le iban a preguntar. Increíble esto de Cristiano Ronaldo.pic.twitter.com/fMV9LRFGh4 — Joaco 🇦🇷 (@Joacmillo) June 23, 2026

El video del momento se viralizó rápidamente en redes sociales y desató todo tipo de reacciones. Para algunos fanáticos de Ronaldo, fue una muestra de enfoque y rechazo a comparaciones innecesarias justo después de un gran partido.

Para otros, evidenció la sensibilidad del portugués ante las menciones de su eterno rival, especialmente en un contexto donde Messi había brillado en el debut de Argentina. Este tipo de preguntas son comunes en la cobertura del fútbol, donde los medios buscan avivar el clásico debate Ronaldo-Messi.

¿Cómo fue el Portugal 5-0 Uzbekistán?

Portugal llegaba al duelo ante Uzbekistán con la necesidad de sumar de a tres tras el discreto empate 1-1 ante República Democrática del Congo en el debut.

En ese primer partido, Ronaldo fue criticado por su bajo rendimiento y escasa influencia en el juego, pese a su condición de jugador de campo más veterano en la historia de los Mundiales.

Ante Uzbekistán, equipo debutante en la Copa del Mundo, Ronaldo respondió de la mejor forma. Su rabia y determinación se notaron en la celebración del primer gol.

⏹️ 90+6′ Fim de jogo e missão cumprida: 3 pontos conquistados em Houston ✅ VAMOS JUNTOS! VAMOS POR MAIS! 💪#PORUZB | 5-0 | #VaiDarPortugal #FIFAWorldCup pic.twitter.com/3Xd3G2IaRo — Portugal (@selecaoportugal) June 23, 2026

El técnico Roberto Martínez mantuvo la confianza en él como titular, rodeándolo de talento joven y dinámico. La victoria por goleada no solo alivió la presión, sino que también mostró un Portugal más sólido y ofensivo.

Ronaldo participó activamente en la jugada del primer gol al minuto 6 y amplió la ventaja con otro tanto tras una asistencia de Bruno Fernandes al minuto 39. En la segunda parte, un autogol y un tanto de Rafael Leão sellaron la victoria.

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