El camino de la Selección Portugal no comenzó como los hinchas esperaban, pues el equipo europeo, que viene de conseguir resultados importantes en los últimos torneos, era el favorito para quedarse con la primera posición del grupo K.

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Sin embargo, su inicio no fue bueno, puesto que en la primera fecha empató con la República Democrática del Congo por 1-1, dejando una de las sorpresas del campeonato.

Este fue el resumen del encuentro:

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Ahora, esto desató una tensión interna en Portugal, puesto que después del encuentro Joao Neves dio unas declaraciones que no fueron muy bien recibidas por los seguidores de Cristiano Ronaldo.

“Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, por Portugal y por el fútbol, pero en este momento, él y nosotros sabemos que no es diferente. Es solo otro jugador aquí para ayudar. No es diferente a los demás. Está aquí para contribuir, igual que todos nosotros”, dijo Joao Neves.

João Neves: “Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, por Portugal y por el fútbol, pero en este momento, él y nosotros sabemos que no es diferente”. “Es solo otro jugador aquí para ayudar. No es diferente a los demás. Está aquí para contribuir, igual que todos nosotros”. https://t.co/5e66peh0sv pic.twitter.com/xJfwezBWhv — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) June 19, 2026

Muchos seguidores tomaron estas declaraciones como un ataque contra el astro portugués, por lo que se encendió toda una polémica en las redes sociales, pues hinchas de todo el mundo le comenzaron a escribir a Bruno Fernández, Joao e incluso hasta a la pareja de Neves, a quienes les recriminan porque dicen que ni siquiera le pasan el balón.

Es más, la situación se escaló tanto que incluso la hermana de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, atacó incluso a los demás jugadores del equipo portugués: “Mágicamente los jugadores de Portugal desaprendieron a recuperar pelotas, a ganar duelos y a hacer contraataques. El juego solo iba hacia atrás. Qué extraño”.

Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo: “Mágicamente los jugadores de Portugal desaprendieron a recuperar pelotas, a ganar duelos y a hacer contraataques. El juego solo iba hacia atrás. Qué extraño”. pic.twitter.com/fpS67Ccyle — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) June 19, 2026

De esta manera, todo indica que la situación está complicada en Portugal, justo en el momento en que le quedan dos compromisos por delante.

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Cuándo vuelve a jugar Portugal

Por lo pronto, a Portugal le quedan dos compromisos muy interesantes que debe ganar para avanzar sin problemas a los dieciseisavos de final. Los siguientes partidos son:

Portugal vs. Uzbekistán: martes 23 de junio a las 12:00 del mediodía.

Colombia vs. Portugal: sábado 27 de junio a las 6:30 de la tarde.

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