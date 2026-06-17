Este miércoles, 17 de junio, la Selección Portugal tuvo su debut en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un torneo en el que tiene mucha ilusión porque es el último de Cristiano Ronaldo y por eso quiere levantar el único título que le falta.

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(Ver también: El colombiano (poco mencionado) que quedó goleador en la Liga Saudí: le ganó a Cristiano Ronaldo)

Sin embargo, el debut no fue lo que los aficionados portugueses esperaban, puesto que se encontraron con un muy complicado rival como lo es la República Democrática del Congo, que estuvo organizado, sólido y al final le sacó el empate.

Este fue el resumen de ese encuentro:

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Ahora, uno de los principales señalados por este resultado fue Cristiano Ronaldo, la máxima figura de esta selección, quien no tuvo un buen rendimiento y tampoco pudo marcar diferencias.

De hecho, Ronaldo fue uno de los peores clasificados según Sofa Score, teniendo en cuenta que remató tres veces (ninguno al arco), tuvo el 90 % de precisión en sus pases, no completó ningún drible y perdió la posesión del balón en tres oportunidades.

Hace cuánto no marca Cristiano Ronaldo en un partido oficial con Portugal

Ahora, esto es más grave cuando se conoce que el futbolista lleva cuatro años sin marcar en un compromiso oficial, recordando que en ese momento estuvo en Mundial 2022, Eurocopa y ahora el Mundial 2026.

De hecho, tal como recogió B/R Football, los rivales a los que no les ha podido marcar son:

Mundial 2022:

vs. Uruguay.

vs. Corea del Sur.

vs. Suiza.

vs. Marruecos.

Eurocopa 2024:

vs. República Checa.

vs. Turquía.

vs. Georgia.

vs. Slovenia.

vs. Francia.

Mundial 2026:

vs. República Checa.

De esta manera, Cristiano Ronaldo suma 10 encuentros oficiales sin marcar con Portugal, lo cual no deja de ser preocupante teniendo en cuenta que es el máximo referente de este equipo.

(Ver también: Sorpresivo comercial con Messi, Cristiano, Mbappé y Vinícius a pocos meses del Mundial 2026)

Cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo en Mundiales

En sus seis participaciones en el Mundial, Ronaldo suma ocho goles, repartidos de la siguiente manera:

Alemania 2006: 1 gol (vs Irán).

Sudáfrica 2010: 1 gol (vs Corea del Norte).

Brasil 2014: 1 gol (vs Ghana).

Rusia 2018: 4 goles (1 vs Marruecos, y un hat-trick vs España).

Qatar 2022: 1 gol (vs Ghana).

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