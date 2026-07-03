Uno de los partidos más llamativos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, sobre todo por la narrativa y lo que hay detrás, es el de Argentina y Cabo Verde, puesto que se mide el campeón del mundo contra una de las sorpresas del torneo, que avanzó de ronda en un grupo muy complicado en el que se midió con España, Uruguay y Arabia Saudita.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: El ingenioso regalo con el que sorprendieron a Lionel Messi en su cumpleaños 39; estaba feliz)

De hecho, hay mucha expectativa porque Argentina viene de ganar sus primeros tres encuentros (frente a Argelia, Jordania y Austria), pero en frente tendrá un muro muy organizado como lo es el cuadro africano, que cuenta con Vozinha, el arquero, como su máxima figura.

Ahora, en Colombia y en el resto del continente hay muchos seguidores del astro argentino Lionel Messi, por lo que la atención está puesta en este encuentro para ver cómo se desarrolla Argentina frente a este rival.

Lee También

Dónde ver Argentina vs. Cabo Verde

De hecho, será más fácil de lo pensado ver este compromiso, ya que los canales abiertos colombianos como Caracol y RCN lo transmitirán. Además, el canal que ha transmitido toda la Copa del Mundo, DirecTV.

Sin embargo, llama la atención que Disney Plus, que cuenta con el narrador Mariano Closs y el comentarista Diego Latorre, no lo tiene dentro de su parrilla de contenidos.

(Ver también: Argentina gana en Texas con ‘show’ de Messi: 2-0 ante Austria y liderato en el Grupo J)

A qué hora es Colombia vs. Cabo Verde

Este compromiso será este viernes, 3 de julio, a partir de las 5:00 de la tarde, hora colombiana. Cabe recordar que en caso de empate el compromiso se irá a tiempo extra y, si perdura, a la definición desde el punto penalti.

* Pulzo.com se escribe con Z