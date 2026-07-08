En medio del desarrollo del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio ‘Chiqui’ Tapia, se encuentra en el centro de una investigación preliminar de las autoridades estadounidenses.

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Fiscales federales del Departamento de Justicia y agentes del FBI han comenzado a tomar testimonios sobre las millonarias operaciones financieras de la entidad en suelo norteamericano, según reveló el diario argentino La Nación.

Los investigadores buscan comprender cómo la AFA canalizó cientos de millones de dólares a través del sistema bancario de Estados Unidos y si parte de esas transacciones podría configurar delitos bajo jurisdicción norteamericana, tales como lavado de activos o fraude mediante el sistema financiero, explicó el mismo medio.

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La pesquisa, que se encuentra en etapa preliminar, involucra a fiscales radicados en Washington D.C. y Miami, y ha incluido al menos un testimonio clave de varias horas.

El foco principal de la investigación recae en TourProdEnter LLC, una empresa radicada en Florida administrada por el productor teatral y exlegislador Javier Faroni junto a su esposa Erica Gillette. Esta firma actuó como agente exclusivo de cobro de los contratos internacionales de la AFA con patrocinadores y otras compañías.

🚨🌎 𝗔𝗛𝗢𝗥𝗔 El FBI está investigando operaciones financieras de la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA) en Estados Unidos por sospecha de lavado de dinero y el Parlamento Europeo pide investigar a Gianni Infantino por las actuaciones del presidente de la FIFA, con… pic.twitter.com/ti1OdiI535 — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) July 8, 2026

Según la documentación bancaria analizada por La Nación, a través de cuentas en entidades como Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank, TourProdEnter LLC movió al menos 260 millones de dólares correspondientes a ingresos de la AFA.

Sin embargo, no todo el dinero tiene una trazabilidad clara hacia gastos operativos identificables de la entidad futbolística. La Nación detalla que alrededor de 57 millones de dólares se distribuyeron entre distintas sociedades y beneficiarios cuya justificación económica no surge de manera evidente de los registros.

Entre esas transferencias figuran giros hacia empresas controladas por personas que, según registros oficiales, percibían planes sociales y residían en lugares como Bariloche o barrios de Buenos Aires. También aparecen pagos a sociedades vinculadas a Pablo Toviggino —tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia—, como SOMA SRL y Cabello SRL, así como a su pareja y a integrantes de la familia de un supuesto “guía espiritual” de la selección argentina.

El contrato con TourProdEnter LLC, que La Nación indica fue extendido por Tapia hasta 2030, contemplaba una comisión del 30 % de los ingresos internacionales (descontados impuestos) más un 10 % por logística. Esto ocurrió en un contexto de fuertes restricciones cambiarias en Argentina, lo que provocó un flujo significativo de dólares a través de Estados Unidos. Ejemplos concretos incluyen contratos con multinacionales como Adidas (alrededor de 60 millones de dólares) y Warner (40 millones de dólares).

Esta pesquisa estadounidense se suma a causas judiciales en Argentina contra Tapia y Toviggino, que incluyen procesamientos por presunta retención indebida de aportes previsionales por montos millonarios.

En septiembre de 2024, el entonces Ministerio de Seguridad argentino, bajo Patricia Bullrich, había compartido información con autoridades de EE.UU., aunque inicialmente no prosperó en una investigación criminal. El escenario cambió con las revelaciones periodísticas de La Nación sobre el entramado societario y financiero.

Desde la AFA, representantes como el “embajador” en Norteamérica Tomás Regalado y el penalista Mariano Lizardo participaron en un foro en Miami sobre fútbol, corrupción y justicia. Regalado enfatizó el respeto a la presunción de inocencia: “Las medidas de investigación por sí solas no determinan responsabilidad ni culpabilidad”, según citó La Nación.

El timing de la investigación resulta especialmente sensible, ya que coincide con la participación de la selección argentina en el Mundial 2026, con Tapia acompañando al equipo en territorio estadounidense. Mientras la AFA enfrenta este escrutinio internacional, la entidad continúa operando en un contexto de cuestionamientos por la gestión de sus recursos en el exterior.

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