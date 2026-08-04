Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para celebrar sus 488 años con una propuesta que apuesta por la cultura, la recreación y la apropiación ciudadana de los espacios. En el marco de la edición número 29 del Festival de Verano 2026, la capital invita este jueves 13 de agosto a vivir un ciclopaseo nocturno que recorrerá los llamados Distritos Creativos de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. De acuerdo con información publicada por Bogotá.gov.co, la iniciativa busca resaltar el papel de estos corredores y sus espacios emblemáticos en la vida cultural y nocturna del Distrito Capital.

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Este plan, que hace parte de las actividades del Festival de Verano 2026, está enfocado en mostrar cómo la ciudad se transforma cuando cae la noche, destacando la variedad de oferta cultural y las estrategias de cuidado vigentes en estos territorios. El evento es resultado de un trabajo coordinado entre el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y las alcaldías locales, quienes han apostado por activar zonas clave como la Carrera Séptima, uno de los corredores más tradicionales de Bogotá.

El ciclopaseo iniciará a las 6:30 p. m. desde la Calle 12 con Carrera Séptima y culminará en la Calle 60 con Carrera Séptima, atravesando tres estaciones localizadas en las calles 15, 28 y 60 sobre este mismo corredor. La idea es que las personas participantes, al pedalear bajo las estrellas, puedan conocer de primera mano no solo la riqueza de los Distritos Creativos, sino también los protocolos de cuidado y la variedad de experiencias culturales nocturnas que ofrece la ciudad, siempre con la seguridad y orientación de las autoridades.

Según la publicación oficial del IDRD, para ser parte de la Ciclovía Nocturna especial en el marco del festival, es fundamental inscribirse previamente mediante el formulario dispuesto por la organización del evento. Este enfoque en la planeación y el registro de los asistentes refuerza el compromiso con el bienestar y el control de aforo.

La propuesta se suma a la lista de planes que Bogotá ofrece en agosto, como la distribución gratuita de libros de la colección ‘Capital’ y las presentaciones de artistas vallenatos reconocidos durante las celebraciones de cumpleaños, consolidando a la ciudad como un referente de cultura, recreación y participación ciudadana, de acuerdo con Bogotá.gov.co y recursos del IDRD.

¿Cómo participar en el ciclopaseo nocturno durante el Festival de Verano 2026 en Bogotá?

Para formar parte del ciclopaseo nocturno, el jueves 13 de agosto, es necesario inscribirse previamente a través del formulario proporcionado por la organización del evento, según Bogotá.gov.co. El recorrido inicia a las 6:30 p. m. desde la Calle 12 con Carrera Séptima y recorre varias estaciones hasta la Calle 60, siendo una oportunidad para conocer los Distritos Creativos y disfrutar la cultura urbana nocturna.

¿Qué son los Distritos Creativos mencionados en el Festival de Verano 2026 de Bogotá?

Los Distritos Creativos, de acuerdo con la información de Bogotá.gov.co, son áreas determinadas dentro de Bogotá que concentran actividades culturales, artísticas y recreativas. Durante el Festival de Verano 2026, estos espacios serán protagonistas del ciclopaseo nocturno, permitiendo a los ciudadanos explorar la oferta nocturna cultural y participar en iniciativas de activación territorial bajo protocolos de cuidado y recreación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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