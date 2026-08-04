Por: Portal Bogotá

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha fortalecido y modernizado sus procesos para el pago de servicios públicos, especialmente en lo relacionado con el acceso y la seguridad de los usuarios. De acuerdo con la información publicada en el portal oficial ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la EAAB manifestó preocupación por el incremento de casos en los que ciberdelincuentes han suplantado su plataforma de pagos. Por medio de páginas fraudulentas, los usuarios pueden perder el dinero que destinan al pago de sus facturas de acueducto y alcantarillado. Por esta razón, la empresa reiteró el llamado a la ciudadanía para ser cautelosa y usar exclusivamente canales oficiales y autorizados.

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En el propósito de facilitar y asegurar el proceso, la EAAB dispone de múltiples opciones tanto presenciales como virtuales. Quienes prefieran hacer el pago de manera digital pueden acudir a la Oficina Virtual de la EAAB, acceder a los canales en línea de bancos que tengan convenio o utilizar la plataforma ‘Mis pagos al día de Citibank’. Estas opciones permiten que los usuarios realicen el trámite desde cualquier lugar, sin necesidad de trasladarse.

Para quienes optan por un trámite presencial, la empresa habilitó también el pago en bancos autorizados, en la red CADI, o mediante tarjetas débito y crédito en puntos seleccionados de atención de la EAAB. Es importante destacar que no todas las sucursales bancarias ni todos los puntos de recaudo están habilitados para este servicio, por lo que la recomendación principal para los usuarios es consultar previamente, tanto en la página web oficial como en el respaldo de la factura, la lista de canales disponibles y autorizados. Esta orientación busca evitar inconvenientes y disminuir los riesgos asociados al fraude.

La EAAB reitera así su compromiso con la seguridad de los usuarios y la transparencia en el proceso de recaudo. Además, fomenta el uso de los medios electrónicos y canales oficiales, con el objetivo de que las personas puedan cumplir este trámite de forma cómoda, eficiente y, sobre todo, segura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los canales oficiales para pagar el recibo del acueducto en Bogotá?

De acuerdo con la EAAB, los usuarios cuentan con varias alternativas oficiales para pagar el servicio de acueducto y alcantarillado: la Oficina Virtual de la empresa, los canales digitales de los bancos con convenio, la plataforma ‘Mis pagos al día de Citibank’, los bancos autorizados, la red CADI y puntos seleccionados de atención presencial, donde es posible pagar con tarjetas débito o crédito.

¿Qué riesgos existen al pagar la factura del acueducto en páginas no autorizadas?

El principal riesgo identificado por la EAAB es el fraude digital. Al usar páginas no autorizadas, los usuarios pueden terminar entregando su dinero a ciberdelincuentes que suplantan la plataforma oficial, dejando impago el servicio y perdiendo el monto destinado a la factura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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