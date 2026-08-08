Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El Planetario de Bogotá presenta una invitación especial para las familias este domingo 16 de agosto de 2026: se trata de la actividad ‘Travesía entre las Estrellas’, catalogada como la primera misión espacial pensada especialmente para niños y niñas de entre 0 y 5 años. De acuerdo con la información publicada en “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, se trata de una experiencia multisensorial diseñada para estimular la curiosidad y el desarrollo cognitivo durante la primera infancia. Imágenes, narraciones y música serán el eje de una sesión única, que se realizará en el icónico domo ubicado en la calle 26B #5-93, pleno corazón de la capital.

Sigue a PULZO en Discover

La programación de ‘Travesía entre las Estrellas’ se fundamenta en el reconocimiento de que los primeros años de vida son determinantes para despertar el interés por la ciencia. Esta propuesta se apoya en ambientes que estimulan el aprendizaje y el juego a través de tres grandes ejes. El primero es la exploración sensorial: talleres y recorridos guiados que permiten a los más pequeños conectar con el entorno a través de los sentidos. El segundo componente, denominado narrativas estelares, propone relatos infantiles contados bajo el manto del domo, donde la fantasía se entrelaza con el universo creativo de los niños. Finalmente, la oferta incluye sesiones de música y movimiento, con canciones inspiradas en el cosmos, cuidadosamente elaboradas para captar la atención de bebés y niños que comienzan a caminar.

El ingreso a la actividad será con boletería, disponible en la plataforma TuBoleta, según precisa la misma fuente. ‘Travesía entre las Estrellas’ se perfila así como una oportunidad para que las familias de Bogotá vivan un domingo innovador y educativo dentro de uno de los escenarios culturales más emblemáticos de la ciudad, el Planetario de Bogotá. Todo esto, en el marco de una serie de eventos culturales destacados durante el mes, que incluyen también actividades recomendadas como la lectura de obras de Gabriel García Márquez en BibloRed y conciertos de la Filarmónica local, según información complementaria de “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la experiencia ‘Travesía entre las Estrellas’ del Planetario de Bogotá?

La experiencia propuesta por el Planetario de Bogotá, según “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, está dirigida a niños y niñas de 0 a 5 años. Incluye actividades multisensoriales como talleres de exploración, cuentos narrados y música especial, todo pensado para estimular la curiosidad y el desarrollo durante la primera infancia, bajo el contexto de una ‘misión espacial’ en un ambiente seguro y lúdico.

¿Dónde y cuándo se puede participar en ‘Travesía entre las Estrellas’ en Bogotá?

De acuerdo con la información citada, la actividad ‘Travesía entre las Estrellas’ tendrá lugar en el Planetario de Bogotá, ubicado en la calle 26B #5-93. La cita especial será el domingo 16 de agosto de 2026, por lo que las familias interesadas deben adquirir sus boletas a través de TuBoleta para asegurar su participación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z