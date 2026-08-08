Por: El Espectador

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Bogotá celebra la edición número 29 del Festival de Verano, una cita destacada en el calendario cultural y deportivo de la ciudad, que este año cuenta con México como país invitado de honor. De acuerdo con El Espectador, más de 60 actividades se desarrollan durante agosto en escenarios emblemáticos como el Parque Metropolitano Simón Bolívar, el Parque Recreodeportivo El Salitre, el Complejo Acuático, el CEFE Fontanar del Río, la Plaza Cultural La Santamaría y la calle 85, entre otros espacios públicos, deportivos y culturales. El evento es coordinado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), dirigido por Daniel García Cañón, quien expresó que el Festival busca ofrecer oportunidades de esparcimiento para personas de todas las edades y fomentar la integración comunitaria.

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La programación incluye competencias deportivas de alto nivel, conciertos, actividades culturales y muestras gastronómicas que invitan a disfrutar en familia. Precisamente, la agenda del 9 de agosto evidencia su diversidad: desde tempranas horas, el Parque Simón Bolívar acoge la Carrera Canicross, enfocada en el bienestar de las mascotas y sus dueños, y el Strongman Bogotá, competición de fuerza extrema. Por su parte, el Complejo Acuático recibe el Campeonato Distrital de Natación con Aletas y la Primera Parada Nacional de Rugby Subacuático, deportes que exigen habilidades técnicas y condiciones físicas exigentes. En otros puntos como la Plaza de los Artesanos, se realiza el Abierto Nacional y Paranacional de Tenis de Mesa, con acceso libre y participación de deportistas convencionales y adaptados.

La oferta se complementa con espacios recreativos como la Villa Infantil, la Feria Gastronómica de Verano y el Escenario Multipropósito, todos en el Parque Simón Bolívar y de entrada gratuita o libre. Adicionalmente, disciplinas como la Copa Colombia de Escalada Deportiva, el Torneo Internacional de Sóftbol, la Copa Internacional de Taekwondo Ciudad de Bogotá y el Circuito Sudamericano de Voleibol Playa marcan la presencia de deportistas nacionales e internacionales, resaltando el carácter inclusivo y plural del Festival. También se destaca la inclusión de actividades urbanas y alternas como el BMX, deportes alternativos (Pickleball, Bike Polo, Futboltenis) y torneos de gaming y eSports.

Los asistentes pueden consultar la programación y recibir actualizaciones en la página oficial del IDRD, sus redes sociales y la aplicación 'Vive IDRD', donde encuentran detalles sobre horarios, recomendaciones y posibles cambios en la agenda.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los eventos destacados del Festival de Verano en Bogotá para el 9 de agosto?

La jornada del 9 de agosto en el Festival de Verano de Bogotá incluye actividades deportivas como la Carrera Canicross, el Campeonato Distrital de Natación con Aletas, el Strongman Bogotá y la Copa Colombia de Escalada Deportiva. También resaltan encuentros internacionales como el Circuito Sudamericano de Voleibol Playa y la Copa Internacional de Taekwondo Ciudad de Bogotá, así como propuestas recreativas para niños, ferias gastronómicas y exhibiciones de deportes alternativos y gaming.

¿Cómo consultar la programación oficial del Festival de Verano de Bogotá?

Para acceder a la programación y mantenerse informado sobre horarios y cambios, los interesados deben visitar la página oficial del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), las redes sociales del Instituto y la aplicación 'Vive IDRD'. Estos canales ofrecen información detallada y recomendaciones para asistir a las actividades del festival.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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