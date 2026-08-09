Por: Portal Bogotá

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La iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ busca generar espacios de reconocimiento y fortalecimiento de los derechos en la ciudad, centrándose en la construcción de entornos más seguros y protectores para la ciudadanía. De acuerdo con la información difundida por la Alcaldía Local de Usme y la Alcaldía Mayor de Bogotá, esta localidad se unió activamente a la ‘Movilización Social para la Prevención de las Violencias’, desarrollada en el parque principal de Danubio Azul. Durante la jornada, diversas entidades distritales acercaron su oferta institucional a la comunidad, con el objetivo de reforzar la garantía de derechos y promover la participación ciudadana en la construcción de una convivencia más pacífica.

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Como parte central de la jornada, la Alcaldía Local lideró el conversatorio denominado “La mochila de mis derechos”. Este espacio permitió que los habitantes de la localidad reflexionaran y dialogaran sobre la importancia de derechos básicos como la educación, la salud, la protección, el respeto y la escucha. Estas temáticas fueron abordadas como pilares esenciales para fomentar entornos protectores y libres de violencias en la comunidad de Usme.

La articulación entre entidades distritales fue destacada durante el evento. Según la fuente oficial de la Alcaldía Local de Usme, participaron la Secretaría Distrital de la Mujer, la Secretaría Distrital de Integración Social, Ciudad Niñez y otras instituciones del Distrito. Todas ellas se encargaron de orientar a la ciudadanía sobre las rutas de atención disponibles, así como de informar sobre mecanismos de protección y los servicios institucionales existentes. Estas acciones buscan fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta frente a situaciones de violencia, brindando a la comunidad herramientas para ejercer y defender sus derechos de manera efectiva.

Con este tipo de intervenciones, la Alcaldía Local de Usme ratifica su compromiso de avanzar en la promoción y protección de los derechos humanos en la localidad. La articulación institucional y la promoción de la participación ciudadana se posicionan como estrategias clave para seguir construyendo una Usme más incluyente, protectora y segura para todas las personas, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades locales.

¿Qué es la ‘Movilización Social para la Prevención de las Violencias’ en Usme?

La ‘Movilización Social para la Prevención de las Violencias’ en Usme es una jornada encabezada por la Alcaldía Local y varias entidades distritales en el parque Danubio Azul, cuyo propósito es acercar la oferta institucional, fortalecer la garantía de derechos y fomentar espacios para prevenir situaciones de violencia dentro de la comunidad.

¿Cuáles derechos se promueven en el conversatorio “La mochila de mis derechos” de Usme?

Durante el conversatorio “La mochila de mis derechos”, se promovieron derechos fundamentales como la educación, la salud, la protección, el respeto y la escucha. Estos aspectos fueron dialogados como elementos esenciales para construir entornos libres de violencias y fortalecer la convivencia en la localidad, según las acciones desarrolladas por la Alcaldía Local de Usme.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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