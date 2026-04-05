La muerte de Luis Fernando Alvira, padre del periodista Juan Diego Alvira, se conoció este domingo 5 de abril. Fue el propio periodista quien dio a conocer la noticia mediante una publicación en su cuenta de Instagram, donde compartió unas palabras de despedida.

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Alvira optó por un mensaje en el que recordó la relación con su padre y resaltó el impacto que tuvo en su vida. En el texto, hizo énfasis en las enseñanzas que marcaron su carácter y en la manera como estas lo acompañaron a lo largo de los años.

En esa línea, Alvira expresó: “Papá, hay historias que no se cuentan… se sienten. No fuiste perfecto, pero me enseñaste a vivir. A no rendirme. A pelearle a la vida incluso cuando parecía más difícil”. Con esto, dejó ver la importancia de esas experiencias en su proceso personal.

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Además, el periodista también mencionó el papel de su familia como un elemento constante en su vida. En el mismo mensaje señaló: “Hoy miro atrás y entiendo que mis bases empezaron contigo. Y que en medio de todo, siempre estuvo la familia. Gracias por tanto… de verdad”.

De igual forma, la publicación incluyó una invitación a sus seguidores para valorar a sus seres cercanos, con una frase final en la que llamó a expresar afecto en vida: “Si lo tiene cerca… abrácelo hoy”.

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Por otro lado, en una entrevista que concedió en 2023 al programa ‘Lo sé todo’, el periodista ya había mencionado algunas condiciones de salud de su padre. En ese momento explicó que residía en Ibagué y que no podía desplazarse con facilidad a Bogotá por los efectos que le causaba la altura.

En esa conversación, Alvira comentó: “Mi papá está en Ibagué… y lo trato de visitar con cierta regularidad debería ser mucho más a menudo… Él tiene limitadas las posibilidades de venir a Bogotá por la altura que lo afecta, un problema que tiene de salud”.

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