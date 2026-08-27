Por: CENET

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Organización Corona informó que destinó $50.000 millones para respaldar la recuperación de las familias damnificadas por el terremoto del 10 de agosto, una emergencia que dejó afectaciones importantes en viviendas e infraestructura comunitaria. El anuncio, divulgado por la organización y sus compañías aliadas Homecenter, Corona Industrial y Alión, así como por la Fundación Corona, describe una estrategia focalizada en resolver necesidades fundamentales identificadas en las zonas perjudicadas tras el sismo.

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De acuerdo con la información proporcionada por la misma organización, los recursos se emplearán prioritariamente en el mejoramiento de condiciones para la vivienda, saneamiento y la reconstrucción de infraestructura comunitaria. Entre las medidas concretas contempladas figura la entrega de soluciones de saneamiento para los albergues establecidos tras la emergencia, kits para la reparación de baños y cocinas en viviendas que sufrieron daños, y acabados para las nuevas viviendas que serán entregadas a las familias afectadas. Además, los recursos cubrirán la restauración de baterías sanitarias en colegios y centros de salud, así como materiales para reparar o construir viviendas de colaboradores de la propia Organización Corona que han resultado perjudicados.

La organización enfatizó que el aporte estará centrado en sus áreas de experiencia, lo que permite utilizar su conocimiento y capacidades industriales para maximizar el impacto de su intervención. El objetivo, según señaló, es permitir que quienes perdieron sus casas puedan recuperar el bienestar y la tranquilidad de habitar nuevamente sus hogares. Asimismo, la compañía subrayó la importancia de restablecer no solo viviendas, sino también espacios públicos esenciales como las instituciones educativas y de salud.

Además de los recursos económicos, la Fundación Corona y las empresas que componen la organización pondrán a disposición su experiencia técnica y logística, trabajando en coordinación con las autoridades locales, clientes y proveedores, para asegurar la mejor implementación posible. Homecenter y Alión contarán, a su vez, con el respaldo de sus socios Falabella Chile y Molins, como parte del esfuerzo conjunto.

La Organización Corona recordó que suma 145 años en el país y que su vínculo con los hogares colombianos será guía en este proceso de recuperación. La empresa resaltó la necesidad de entender la reconstrucción como un reto de largo aliento, que exige colaboración entre los distintos actores y persistencia para lograr condiciones dignas para todas las familias afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué tipo de ayuda entregará la Organización Corona a las familias afectadas por el terremoto?

La Organización Corona destinará recursos principalmente en la provisión de soluciones de saneamiento para albergues temporales, kits para la reparación de baños y cocinas, acabado de viviendas, recuperación de baterías sanitarias en escuelas y centros de salud, y materiales para la restauración o construcción de viviendas dañadas, según lo anunciado por la empresa.

¿Cómo participarán las empresas aliadas de la Organización Corona en el proceso de recuperación tras el terremoto?

De acuerdo con la información entregada por la misma organización, las empresas Homecenter, Corona Industrial y Alión, junto con la Fundación Corona y sus socios comerciales, aportarán recursos económicos, experiencia técnica y logística para implementar las acciones previstas, coordinando esfuerzos con autoridades territoriales, clientes y proveedores.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.