Mientras que salieron a flote fuertes reproches del petrismo en contra de Iván Cepeda, también hay decisiones que se empiezan a divulgar de lo que sería el gabinete de Gobierno de Abelardo de la Espriella.

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Así, la periodista Darcy Quinn soltó una información para uno de los ministerios que está en la mira de los ambientalistas para la próxima administración en Colombia.

“Ojo, Fabio Arjona, director de Conservación Internacional, será el próximo ministro de Ambiente”, reveló desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) la periodista de La FM, que suele lanzar exclusivas de este tipo.

La comunicadora no ofreció mayores detalles acerca de la eventual designación en una de las carteras que tiene el reto de responder, entre otros, por la promesa de uso del ‘fraking’ de la que hizo referencia en repetidas ocasiones De la Espriella.

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El ‘fracking’, conocido formalmente como fracturación hidráulica, es una técnica de estimulación de pozos utilizada para extraer petróleo y gas natural de formaciones rocosas profundas (específicamente de esquisto o pizarra).

Aunque revolucionó la industria energética, es un tema muy debatido debido a su impacto ambiental, por lo que fue un tema frecuente entre los seguidores de Cepeda como un factor crítico.

Lo llamativo es que no contaría con Sandra Bessudo, una de sus aliadas en campaña, como la persona para integrar el gabinete en uno de los ministerios clave, que va a estar en el ojo del huracán.

¿Quién es Fabio Arjona Hincapié?

Fabio Arjona Hincapié es una de las figuras más destacadas y respetadas en el ámbito de la conservación ambiental y el desarrollo sostenible en Colombia. Actualmente se desempeña como Vicepresidente de Conservación Internacional (CI) y Director Ejecutivo de su sede en Colombia

Conservación Internacional es una organización global que trabaja para proteger la naturaleza y los servicios esenciales que esta brinda a las personas. Arjona llegaría como uno de los ministros de De la Espriella.

Su formación académica como biólogo marino por la Universidad Jorge Tadeo Lozano sentó las bases para una trayectoria enfocada en la gestión de recursos naturales y la biodiversidad.

A lo largo de su carrera, ha combinado la rigurosidad científica con la administración pública y la consultoría internacional, lo que le permite liderar proyectos ambientales complejos con un enfoque tanto técnico como político.

En el sector público colombiano, ocupó cargos de gran relevancia como el de Viceministro de Medio Ambiente. También ha sido Director del Plan de Acción Forestal para Colombia (en una alianza entre la FAO y el Departamento Nacional de Planeación), así como Director Ejecutivo de la CVS (Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge) y gerente ambiental del Proyecto Urrá.

En el ámbito internacional, ha trabajado como consultor para instituciones financieras de primer nivel, destacando su labor con el Banco Mundial en proyectos de infraestructura y sostenibilidad en varios países de América Latina.

Al frente de Conservación Internacional Colombia, ha liderado iniciativas de alto impacto destinadas a mitigar los efectos del cambio climático y proteger ecosistemas estratégicos.

Entre sus proyectos más notables se encuentra ‘Vida Manglar’, un modelo pionero en el Caribe colombiano que vincula la conservación de los manglares con incentivos económicos mediante el mercado de carbono azul.

Asimismo, coordina alianzas clave a nivel regional y de alta montaña (como memorandos de entendimiento con corporaciones autónomas) orientadas a asegurar el recurso hídrico, proteger los complejos de páramos, restaurar los Cerros Orientales de Bogotá y blindar áreas protegidas a través del macroprograma de financiamiento a largo plazo conocido como “Herencia Colombia”.

Su enfoque se caracteriza por tender puentes entre la preservación ambiental estricta y el progreso económico, defendiendo la idea de que la sostenibilidad solo es viable si involucra activamente a las comunidades locales que habitan y cuidan los territorios.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.