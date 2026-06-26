La designación de Rodrigo Lara Restrepo como el próximo ministro del Interior del gobierno de Abelardo De La Espriella ya tuvo su primera respuesta oficial. A través de sus canales digitales, el excongresista y jurista aceptó formalmente el reto de liderar la cartera política de la administración entrante, enviando un mensaje de hondo calado institucional que fija las líneas rojas de lo que será su gestión en el Capitolio Nacional a partir del próximo 7 de agosto.

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Lara Restrepo, cuya trayectoria ha estado marcada por la defensa del ordenamiento jurídico, agradeció el voto de confianza depositado por el mandatario electo. En su declaración pública, el nuevo ministro dejó claro que asume el despacho con una profunda vocación de servicio y alineación total con las mayorías que se expresaron en las urnas durante el reñido balotaje presidencial.

“Desempeñaré esta tarea con lealtad absoluta, patriotismo inquebrantable y total compromiso con el mandato popular”, afirmó de manera categórica el designado ministro.

El pronunciamiento del exjefe de la Cámara de Representantes no fue un simple saludo de cortesía; constituyó una declaración de principios técnicos y políticos sobre el rumbo institucional que tomará el país. La gestión de Lara se articulará bajo tres premisas fundamentales:

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Blindaje al Estado de Derecho: su prioridad absoluta desde el Ministerio del Interior será la defensa irrestricta de la Constitución de 1991, buscando garantizar el equilibrio de poderes y una armonía constructiva entre el Ejecutivo, el Legislativo y las altas cortes.

Recuperación de la autoridad: el nuevo ministro enfatizó la urgencia de devolverle la “majestad y autoridad” a las instituciones del Estado, debilitadas tras periodos de intensa polarización y cuestionamientos a la legalidad en las regiones.

El acuerdo sobre lo fundamental: evocando una histórica doctrina de consenso nacional, Lara anunció que impulsará la construcción de puentes con todos los sectores políticos y sociales del país para consolidar grandes acuerdos nacionales en las reformas clave del periodo de transición.