Por: El Espectador

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Un fuerte sismo de magnitud 7,4 sacudió Colombia en la mañana del lunes, 10 de agosto, ocasionando la muerte de más de 100 personas. Tras el evento, en redes sociales comenzó a difundirse información que vinculaba este fenómeno con la actividad del volcán Puracé, ubicado en la cadena volcánica Los Coconucos. El Servicio Geológico Colombiano (SGC), a través de un comunicado citado por El Espectador, desmintió rotundamente cualquier tipo de relación entre el sismo y la actividad volcánica en la región.

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Cristian Santacoloma, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán (OVSPO), enfatizó que “el sismo ocurrido hoy no tiene relación alguna con la actividad del volcán Puracé y la cadena volcánica Los Coconucos”. De acuerdo con el SGC, el movimiento telúrico no provocó cambios adicionales a los ya observados en el comportamiento tanto del volcán Puracé como de Los Coconucos. Actualmente, según el reporte oficial, el volcán muestra una intensa desgasificación, que ocurre principalmente a través de su cráter y que recientemente ha producido emisiones esporádicas de ceniza de hasta 700 metros sobre la cima del volcán.

En cuanto a los gases emitidos, los datos de monitoreo indican que el flujo de dióxido de azufre (SO₂) permanece por encima del promedio conocido para el Puracé, y que también se ha mantenido el ascenso en las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) en el suelo. Pese a la inquietud generada entre la población, las autoridades señalaron que no se han presentado anomalías térmicas en el fondo del cráter y que las emisiones de ceniza, aunque han sido recurrentes, no han superado la altura ya registrada.

El SGC recordó que el estado de alerta naranja para el volcán continúa activo. Esto implica que pueden ocurrir variaciones temporales en los niveles de actividad; es decir, en ciertos momentos podría parecer que disminuyen los indicadores, pero esto no significa que el volcán haya retornado a la normalidad. Cualquier novedad será divulgada por los medios oficiales, como aseguró Santacoloma. El Espectador resalta que hasta ahora se han presentado cinco emisiones de ceniza en las últimas 24 horas, todas monitoreadas y reportadas por el SGC.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué relación existe entre el sismo del 10 de agosto y el volcán Puracé en Colombia?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el sismo de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto no tiene ninguna relación con la actividad volcánica del Puracé ni con la cadena volcánica Los Coconucos. La entidad aclaró que, aunque el volcán permanece bajo observación y con algunas emisiones de gases y ceniza, el reciente sismo no ha causado alteraciones adicionales en su comportamiento.

¿Por qué el volcán Puracé está en estado de alerta naranja y qué significa?

El volcán Puracé está en estado de alerta naranja debido a la intensa desgasificación y las emisiones esporádicas de ceniza que ha mostrado en los últimos días, como explica el SGC. La alerta naranja indica un nivel de actividad superior al normal, lo que implica un monitoreo constante y la advertencia a la población de posibles cambios bruscos en la actividad volcánica. Sin embargo, este estado no implica necesariamente una inminente erupción.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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