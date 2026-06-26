Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

El presidente electo, Abelardo De la Espriella, anunció este viernes que Rodrigo Lara Restrepo será el ministro del Interior de su gobierno, una de las carteras clave para la relación con el Congreso y la agenda legislativa que impulsará a partir del próximo 7 de agosto.

Sigue a PULZO en Discover

Al presentar a su nuevo ministro, De la Espriella destacó la trayectoria de Lara como abogado, docente universitario y senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario electo afirmó que Lara es “el que nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria; el que nunca renunció a sus principios; el que nunca dejó de legislar para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad; el que nunca ha dejado de combatir a los corruptos”.

Asimismo, señaló que su gobierno pondrá fin a los acuerdos políticos cuestionados para sacar adelante sus iniciativas.

Lee También

“Nunca más transacciones. Nunca más pactos ocultos. Nunca más corrupción. Bienvenidos a la era de la armonía, la transparencia y las grandes reformas sociales”, escribió De la Espriella al oficializar la designación.

Desde esa cartera tendrá la responsabilidad de coordinar la relación del Gobierno con el Legislativo, construir mayorías para el trámite de las reformas y liderar la interlocución política con los diferentes sectores del país.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.