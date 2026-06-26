El progresismo colombiano comenzó a reorganizar sus filas tras el terremoto político que significó la milimétrica derrota electoral en el balotaje. En una reunión de alto nivel político que se extendió por espacio de dos horas en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro y el excandidato Iván Cepeda definieron la hoja de ruta que adoptará la izquierda frente a la inminente llegada de Abelardo De La Espriella al poder el próximo 7 de agosto. La conclusión principal del encuentro es unánime: la izquierda no se replegará y Gustavo Petro asumirá el rol de máximo líder de la oposición.

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Al término de la cumbre, ambos líderes comparecieron de forma conjunta ante los medios de comunicación para enviar un mensaje de tranquilidad institucional, intentando calmar las aguas tras las recientes denuncias del uribismo sobre supuestas manipulaciones de datos en los empalmes de ministerios clave como el Invías.

“Nosotros estamos listos. Lo que tiene que hacer Abelardo aquí es venir a recibir este gobierno… Yo tengo mi posición, pero esa posición no va a impedir el cambio del gobierno. Si los jueces de escrutinio lo determinan, les haremos caso”, sentenció el jefe de Estado saliente de manera contundente.

El plan estratégico diseñado por la cúpula del Pacto Histórico contempla un doble frente de contención contra las políticas de línea dura que ha prometido implementar la administración entrante junto a su designado ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo:

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El frente institucional (Congreso): Iván Cepeda asumirá el control de la bancada legislativa en el Capitolio Nacional. El exaspirante presidencial hará uso del derecho otorgado por el Estatuto de la Oposición, el cual le asigna de forma directa una curul en el Senado de la República al haber ocupado el segundo lugar en la contienda presidencial con más de 12.7 millones de votos.

#Política | Concluyó la reunión entre el presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) y el senador Iván Cepeda (@IvanCepedaCast ). Al término del encuentro, aseguraron que habrá unidad y una sola oposición en el Congreso. Además, señalaron que será el pueblo quien ejercerá el… pic.twitter.com/AlfVuIL49z — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 26, 2026

Mi nombre es Iván Cepeda Castro y junto a Gustavo Petro seremos la fuerza opositora más grande de la historia de Colombia en 2026-2030. pic.twitter.com/oHEDqrC9o7 — Iván Cepeda Presidente (@EstamosConIvan) June 26, 2026

El frente político-social (Calles): Gustavo Petro, una vez entregue la banda presidencial, asumirá la dirección ideológica y la movilización popular de los sectores de izquierda, convirtiéndose en el principal contradictor del modelo de la “patria milagro” desde los movimientos sociales de base.

El pronunciamiento de Petro incluyó una orden explícita de organización y serenidad dirigida a sus millones de seguidores, condicionando la entrega formal del mando al dictamen definitivo que entreguen los jueces de escrutinio del Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes ya ratificaron una diferencia inferior a un punto porcentual en el conteo de los sufragios.

Por su parte, Iván Cepeda aprovechó el espacio mediático para cerrar filas en torno a la coalición, buscando disipar los ruidos de fractura interna generados por las ácidas críticas de periodistas y sectores tradicionales de su propia campaña, como el editor Iván Gallo. “Somos un solo proyecto más unido y cohesionado que nunca”, concluyó Cepeda, vaticinando una oposición férrea pero estrictamente ceñida a los canales constitucionales de la República.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.