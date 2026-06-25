La conformación del gabinete del presidente electo, Abelardo de la Espriella, sigue despertando expectativa. Aunque la Casa de Nariño aún no confirma quiénes asumirán varios ministerios, siguen apareciendo nombres de quienes podrían asumir importantes cargos.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: La primera reunión de De la Espriella como presidente electo fue en las altas cortes, ¿de qué hablaron?)

En ese sentido, este jueves 25 de junio, la periodista Darcy Quinn, frente a los micrófonos de la FM, dio a conocer una nueva lista de personas que estarían siendo consideradas para ocupar ministerios y otras carteras estratégicas.

Durante su espacio informativo, la comunicadora aseguró que varios de los nombres provienen de gobiernos anteriores o cuentan con experiencia en sectores específicos, lo que alimentó las especulaciones sobre la conformación del equipo que acompañaría a De la Espriella desde el inicio de su mandato.

Lee También

¿Quiénes serían los posibles ministros de Abelardo de la Espriella?

Según la información divulgada por Quinn, uno de los nombres que figura para integrar el gabinete es Diego Mesa, quien ocupó el cargo de ministro de Minas y Energía durante el gobierno de Iván Duque. Su experiencia en el sector energético lo ubicaría como una de las alternativas con mayor trayectoria para dirigir esa misma cartera.

En el mismo sentido fue mencionado Miguel Lotero, quien se desempeñó como viceministro de Energía y posteriormente ocupó otros cargos relacionados con el sector minero-energético.

Otra persona mencionada por la periodista fue Andrés Bedoya, señalado como un dirigente cercano al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. De acuerdo con la versión conocida, también estaría siendo evaluado para asumir las tiendas del Ministerio de Minas y Energía.

La lista divulgada también incluye a Carlos Cuartas, quien fue fórmula vicepresidencial de Enrique Gómez en una campaña presidencial anterior. Aunque se especificó que tendría algunas inhabilidades.

Necesario escuchar el sonajero .

Siento gran alegría al escuchar el nombre de una mujer de alto valor

Mujer comprometida con los medios comunitarios

Mujer comprometida con la democracia , institucionalidad y libertad @loretvcomunita pic.twitter.com/ZZX0CVV94Z — Mauricio Mora (@supershadai) June 25, 2026

¿Quien dirigiría el Ministerio de Comunicaciones en gobierno de Dela Espriella?

En materia de telecomunicaciones, Darcy Quinn aseguró que para el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) empezó a sonar Lorena Angarita Croswaythe, actual presidenta de Intercable TV Colombia.

Angarita cuenta con una trayectoria ligada al sector de las telecomunicaciones y la televisión por suscripción, razón por la que su nombre empezó a circular como una de las posibles opciones para encabezar esa cartera si finalmente el presidente electo decide incluirla en su gabinete.

Por ahora, ninguno de los nombres mencionados por la periodista fue confirmado por el equipo de Abelardo de la Espriella, por lo que las versiones continúan en el terreno de las especulaciones mientras avanza el proceso de empalme y la conformación del nuevo Gobierno.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.