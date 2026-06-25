Por: El Colombiano

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Tras la elección de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero como presidente electo de Colombia, su padre, Abelardo de la Espriella Juris, volvió a compartir una historia familiar que, según su interpretación, explica el propósito que tenía su hijo desde antes de nacer.

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El relato fue publicado en un video compartido por De la Espriella Juris en su cuenta de Instagram, en medio de las celebraciones por la victoria electoral.

En el video, De la Espriella Juris inicia su intervención expresando la emoción de su familia por el resultado de las elecciones. “Estamos celebrando hoy el triunfo del ‘Tigre’. Qué satisfacción tan grande tenemos hoy, sus padres, sus familiares y sus amigos”.

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Luego recordó un episodio ocurrido el 2 de enero de 1978, cuando viajaba junto con su esposa, María Eugenia Otero Aldana, quien tenía cuatro meses de embarazo, desde San Marcos hacia La Mojana, Sucre.

“Un día de enero, precisamente el 2 de enero de 1978, viajábamos de San Marcos hacia La Mojana, en una lancha que partía, como la piragua del viejo puerto, no a las playas de amor de Intimízagua, sino al firme, a Grabón, en plena Mojana”.

Según su relato, la embarcación se hundió poco después de iniciar el recorrido. “La lancha zarpó y a 1.000 m se hundió. Y se hundió con la mamá del ‘Tigre’, que tenía 4 meses de embarazo.”

De acuerdo con su versión, intentó rescatar a su esposa y al bebé que esperaba. “Todos saltaron y fueron rescatados, pero María Eugenia y el ‘Tigre’ se hundieron y yo me hundí con ellos para rescatarlos. Los rescaté y me los quitaron de mis brazos”.

También afirmó que estuvo a punto de morir durante el accidente. “Me hundí y un barquero posteriormente me sacó y me salvó de la muerte. Esto fue una predestinación”.

Durante su intervención, De la Espriella Juris explicó que inicialmente quería darle otro nombre a su hijo y relacionó esa decisión con el accidente ocurrido antes de su nacimiento.

“Quería que ‘El Tigre’ tuviera de nombre Sinué, que fue un egipcio de una obra literaria de Mika Waltari. O Moisés, salvado de las aguas, que liberó al pueblo judío, a Israel”.

Sin embargo, indicó que finalmente eligieron el nombre Abelardo. “No quisieron ninguno de esos dos nombres y le pusimos como su padre, Abelardo. De todas formas, fue un salvado de las aguas. Fue una predestinación”.

El padre del presidente electo también recordó un problema de salud que enfrentó hace seis años y aseguró que su hijo fue quien coordinó su traslado para recibir atención médica.

“El hoy presidente de Colombia, hace 6 años, cuando estuve moribundo, entubado, vino de Estados Unidos a salvarme, a llevarme de Montería a Barranquilla, a la Clínica Portoazul, donde llegué con el 1 % de posibilidades de vida”.

Añadió que el proceso de recuperación se extendió durante varios meses. “Dos, tres, cuatro meses inhabilitado, tuve que aprender a hablar y a caminar. ‘El Tigre’ me salvó para que hoy presenciara que es el presidente que liberó a los colombianos”. Y concluyó su intervención con una fervorosa frase: “Firme con el pueblo”.

La jornada electoral del 21 de junio de 2026 dejó como ganador a Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, de acuerdo con el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Posteriormente, el escrutinio del Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó el resultado.

En medio de las celebraciones, Abelardo de la Espriella Juris publicó un mensaje acompañado de una fotografía junto a su hijo y simpatizantes.

“El ‘Tigre’, mi hijo, el presidente de Colombia. Gracias, patriotas y defensores de la causa”.

Abelardo de la Espriella Otero, de 47 años, es el tercero de cuatro hijos del matrimonio entre Abelardo de la Espriella Juris y María Eugenia Otero Aldana. Antes de su incursión en la política, desarrolló su carrera en el ejercicio del derecho.

Este 25 de junio, en Corferias, el Consejo Nacional Electoral entregó las credenciales a Abelardo de la Espriella y a José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente electos, respectivamente.

El CNE confirmó que De la Espriella obtuvo 12.960.166 votos y se impuso sobre Iván Cepeda. La posesión presidencial está prevista para el 7 de agosto de 2026, fecha en la que iniciará el periodo de gobierno que se extenderá hasta 2030.

Durante el acto de entrega de credenciales, el presidente electo manifestó que gobernará para todos los colombianos, incluidos quienes no votaron por él, y envió un mensaje a los grupos armados para que se sometan antes de la posesión.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.