El presidente Gustavo Petro se refirió al proceso de transición hacia el gobierno de Abelardo de la Espriella, luego de una reunión con el excandidato presidencial Iván Cepeda. El mandatario aseguró que el Ejecutivo ya está preparado para iniciar el empalme y afirmó que solo están a la espera de que el equipo del presidente electo decida cuándo comenzar ese proceso.

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“Estamos listos. Estamos esperando es que vengan si quieren”, expresó Petro al ser consultado sobre el inicio del empalme con el nuevo gobierno, dejando claro que, desde la Casa de Nariño, ya existe disposición para avanzar en la entrega de la administración de cara al cambio de mando previsto para el próximo 7 de agosto.

Frente a los resultados de los escrutinios que ratificaron la victoria de Abelardo de la Espriella, Petro indicó que mantiene su postura sobre el proceso electoral, aunque aclaró que ello no afectará la transición institucional. “Yo tengo mi posición, pero eso no va a impedir el cambio de gobierno”, afirmó el jefe de Estado.

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🔴 “No hay problema. Estamos esperando es que vengan, si quieren”, afirmó el presidente Gustavo Petro acerca del empalme con la administración de Abelardo de la Espriella. Sobre reconocer los escrutinios, el mandatario sostuvo que, aunque tiene sus reparos, eso “no va a impedir… pic.twitter.com/KxdFmdVd8d — La FM (@lafm) June 26, 2026

¿De qué hablaron Petro y Cepeda?

El presidente y el excandidato sostuvieron una reunión de cerca de dos horas en la Casa de Nariño para definir la estrategia que seguirá el progresismo tras la derrota en la segunda vuelta presidencial frente a Abelardo de la Espriella. Al término del encuentro, ambos comparecieron juntos ante los medios y enviaron un mensaje de tranquilidad sobre el proceso de transición hacia el nuevo gobierno.

En la reunión también quedó definido que el progresismo ejercerá la oposición desde dos frentes. Iván Cepeda encabezará la labor institucional desde el Congreso, aprovechando la curul en el Senado que le corresponde por el Estatuto de la Oposición, mientras que Gustavo Petro asumirá el liderazgo político y la movilización de los sectores de izquierda una vez entregue la Presidencia el próximo 7 de agosto.

Por su parte, Cepeda aseguró que el Pacto Histórico mantiene la unidad pese a la derrota electoral y descartó fracturas internas dentro del movimiento. “Somos un solo proyecto más unido y cohesionado que nunca”, afirmó el excandidato presidencial, quien anticipó que ejercerán una oposición firme frente al nuevo gobierno, pero siempre dentro de los mecanismos establecidos por la Constitución.

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