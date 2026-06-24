Por: El Espectador

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Las revelaciones de audios que implican a Danilo Rueda, jefe negociador del Gobierno con el Clan del Golfo en los que se habrían pactado, entre otros, frenar bombardeos, desescalar operaciones de la Fuerza Pública y retirar capacidades de inteligencia en zonas de influencia, pusieron nuevamente el foco en la política de paz total de la administración Petro.

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La publicación la hizo la Unidad Investigativa de Noticias Caracol este miércoles y vuelve a golpear uno de los programas insignias de esta Gobierno. Estas grabaciones hacen parte de un encuentro realizado en el Urabá antioqueño apenas tres semanas después de la llegada de Petro a la Casa de Nariño. En la reunión participaron Rueda, Jerónimo –uno de los comandantes del Clan del Golfo–, así como abogados y asesores de esa organización.

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Las publicaciones no tardaron en tener impacto en el mundo político. Desde sectores de oposición señalaron a la administración Petro, empezando por la excandidata presidencial, Paloma Valencia, quien aseguró que “este es el mayor escándalo de este gobierno”. La aún senadora del Centro Democrático manifestó que “acabaron con la inteligencia del Ejército y la política para complacer a los violentos en desmedro de la seguridad de los colombianos y eliminaron los bombardeos usando los niños solo como excusa”.

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Esa colectividad también aseguró que “las promesas del gobierno Petro y Danilo Rueda al Clan del Golfo se cumplieron: Entre agosto de 2022 y noviembre de 2024 hubo cero bombardeos. Las estructuras del Clan del Golfo se expandieron y fortalecieron entre 2022 y 2025. Así negoció este gobierno la seguridad de los colombianos. Así fue la paz total”.

Las promesas del gobierno Petro y Danilo Rueda al Clan del Golfo se cumplieron: 1.Entre agosto de 2022 y noviembre de 2024 hubo cero bombardeos.

2.Las estructuras del Clan del Golfo se expandieron y fortalecieron entre 2022 y 2025. Así negoció este gobierno la seguridad de los… pic.twitter.com/2CG8uNsJ3s — Centro Democrático (@CeDemocratico) June 24, 2026

Y desde ese mismo partido el representante electo Daniel Briceño aseguró que “el gobierno de Petro negoció en secreto con los criminales del Clan Del Golfo y les entregó la cabeza de 35 generales de las FFMM, desmontaron la inteligencia, les suspendió las órdenes de extradición y los bombardeos” y calificó estas revelaciones como “Narcopolítica pura”.

En tanto, Juan Manuel Galán señaló que “el presidente Petro no negoció la paz total con el Clan del Golfo, firmó la rendición total del Estado. Las zonas de ubicación temporal no son zonas de paz, son zonas de impunidad con garantías estatales”. El líder del Nuevo Liberalismo dijo que “el próximo presidente debe romper con esa lógica desde el primer día”.

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