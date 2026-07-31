Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El incremento en el costo de la factura de energía es una preocupación cada vez más frecuente para los hogares, y una de las principales razones detrás de esto es el uso de ciertos electrodomésticos que, por su permanencia o funcionamiento silencioso, representan una carga significativa en el consumo mensual de electricidad. De acuerdo con especialistas, la nevera ocupa un papel relevante en este contexto, ya que puede llegar a representar hasta el 24% del consumo energético total en una vivienda. Además de la nevera, expertos advierten sobre el impacto del denominado "consumo fantasma", relacionado con aquellos aparatos que gastan energía incluso cuando aparentan estar apagados, lo que puede pasar inadvertido pero afecta directamente el presupuesto familiar.

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Las recomendaciones de los especialistas, especialmente en tiempos de aumento de demanda y fenómenos climáticos como El Niño, apuntan a que los usuarios deben conocer cuáles dispositivos eléctricos resultan más costosos para el bolsillo. El primer paso, según expertos consultados, es identificar los aparatos que más electricidad requieren y optimizar sus hábitos de uso. Equipos como la nevera —que permanece siempre conectada—, el aire acondicionado, la lavadora, el calentador de agua, el horno eléctrico y la freidora de aire están entre los que más inciden en el monto de la factura, según expertos citados en el texto. El uso prolongado y la ausencia de un mantenimiento adecuado pueden aumentar considerablemente el consumo, haciendo imprescindible adoptar medidas de ahorro en el hogar.

Karina Lozano, directora del programa de Ingeniería de Energías de la Universidad EAN, señaló que es fundamental mantener la nevera a una temperatura recomendada entre 4 y 5 grados centígrados. Según Lozano, cualquier ajuste por debajo de este rango únicamente incrementa el esfuerzo del motor y, en consecuencia, el consumo de electricidad, sin brindar mayores beneficios para la conservación de los alimentos. Además, alertó sobre el "consumo fantasma", propio de equipos conectados constantemente como televisores en modo espera, microondas con reloj digital o cargadores de celular. Lozano explicó que este fenómeno puede representar entre el 5% y el 10% del gasto energético de una vivienda y sugirió el uso de regletas con interruptor, que permiten desconectar fácilmente varios dispositivos y así disminuir el gasto innecesario de electricidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los electrodomésticos que más consumen energía en una casa?

De acuerdo con la información suministrada por expertos y citada en el artículo, los electrodomésticos que más consumen energía en una vivienda son la nevera, el aire acondicionado, la lavadora, el calentador de agua, el horno eléctrico y la freidora de aire. Estos dispositivos pueden aumentar considerablemente el valor de la factura si se usan por tiempos prolongados o no reciben mantenimiento.

¿Qué es el consumo fantasma y cómo afecta la factura de energía?

El consumo fantasma hace referencia al uso de energía por parte de aparatos eléctricos que permanecen conectados incluso cuando no están funcionando directamente. Según Karina Lozano, este tipo de consumo puede representar entre el 5% y el 10% de la factura mensual de electricidad. Ejemplos frecuentes son televisores en modo espera y microondas con reloj digital. Los expertos recomiendan usar regletas con interruptor para minimizar este consumo innecesario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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