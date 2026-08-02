Por: Portal Bogotá

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El Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP), en representación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, ha sido galardonado con el premio Innova Mayor en la categoría Talento Senior. Este reconocimiento fue otorgado en el Congreso Empresarial El futuro es plateado 2026, un evento organizado por Porvenir y la Universidad del Rosario, que reunió a líderes y expertos para debatir sobre los retos y oportunidades de una sociedad que envejece, así como el valor de la autonomía y la participación activa durante la etapa de la pensión.

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Entre cerca de 600 empresas y entidades postuladas en los sectores público y privado, se destacó la labor de dos entidades distritales: el FONCEP y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE). Este hecho resalta el compromiso de Bogotá con la inclusión, el bienestar y la valoración de las personas mayores en la sociedad. El premio Innova Mayor reconoce una visión de la gestión pensional que va más allá del pago de mesadas; para el FONCEP, apoyar a pensionados, pensionadas y beneficiarios también significa ofrecer espacios de encuentro, cuidado y reconocimiento dentro del marco de la Política de Atención al Pensionado.

Dicha política fue formalizada por el Decreto Distrital 645 de 2025 y surgió a partir de un diagnóstico participativo entre la comunidad pensionada, revelando que muchas personas, tras obtener su pensión, no siempre accedían plenamente a las oportunidades sociales, culturales, económicas y recreativas disponibles. Por ello, el FONCEP fortaleció su enfoque institucional para lograr que sus más de 9.284 pensionados y pensionadas no solo reciban su prestación económica de manera oportuna, sino que además puedan disfrutar de una mejor calidad de vida, mantenerse activos y acceder a los diversos servicios que ofrece el Distrito.

Entre las iniciativas desarrolladas se encuentran los programas de emprendimiento, promoción de la salud, equidad de género, formación, cultura, recreación y actividad física, así como las jornadas "FONCEP se toma tu localidad", llevando orientación y servicios a diferentes territorios. Además, la estrategia Bogotá Silver reconoce el importante papel de los pensionados y pensionadas en la historia local, mediante visitas a hogares y el ejercicio de cercanía que visibiliza sus valiosas trayectorias. El premio también subraya la importancia de valorar la experiencia en las entidades públicas, como lo demuestran los 18 colaboradores mayores de 60 años que siguen contribuyendo a la labor institucional.

Reconociendo el talento senior, el FONCEP reafirma que la etapa pensional debe ser vista como una oportunidad para seguir activos y reconocidos. Este reconocimiento impulsa la construcción de un sistema pensional más humano y cercano en Bogotá.

¿Qué significa el premio Innova Mayor y por qué es importante para el FONCEP?

El premio Innova Mayor es una distinción que pone de relieve los aportes en la gestión del talento senior, reconociendo a entidades que generan bienestar para las personas mayores. Para el FONCEP, recibir este galardón valida su compromiso con la atención integral de los pensionados y pensionadas, no solo en términos económicos, sino también en calidad de vida, participación y reconocimiento dentro de la sociedad bogotana.

¿Qué es la Política de Atención al Pensionado y cómo beneficia a los mayores en Bogotá?

La Política de Atención al Pensionado 2023-2030, formalizada en el Decreto Distrital 645 de 2025, es una estrategia del FONCEP orientada a mejorar la calidad de vida de sus pensionados. A través de programas de salud, orientación, emprendimiento y actividades culturales, busca que las personas mayores se mantengan activas, integradas y reconocidas, ampliando así el acceso a oportunidades más allá del pago de mesadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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