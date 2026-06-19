Escrito por:  Redacción Mundo
Jun 19, 2026 - 3:05 am

La escalada del conflicto en el sur de Líbano dejó al menos 18 personas muertas y 33 heridas durante la madrugada de este viernes, de acuerdo con cifras divulgadas por el Ministerio de Salud Pública libanés. Los ataques fueron atribuidos a Israel y se concentraron en varias zonas del sur del país.

(Vea también: Trump pidió parar ataques entre Israel e Irán y dijo que la “ignorancia y la estupidez” pueden frustrar el diálogo)

Según reportes de la citada entidad, recogidos por Caracol Radio, los bombardeos impactaron distintas localidades de la región de Nabatieh, una de las áreas más afectadas por las operaciones militares registradas en las últimas semanas.

Por su parte, el Ejército israelí señaló que las operaciones estuvieron dirigidas contra posiciones e infraestructura de Hezbolá, organización a la que acusa de mantener actividades militares y de incumplir acuerdos de cese al fuego vigentes en la zona.

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Los ataques se producen en medio de una nueva fase de tensión entre Israel y Hezbolá, pese a los esfuerzos diplomáticos impulsados por actores internacionales para contener la violencia en la frontera.

En los últimos días se han registrado intercambios de fuego, ataques con drones y bombardeos que han dificultado la consolidación de una tregua duradera.

La ofensiva también coincide con discusiones sobre la presencia militar israelí en territorio libanés y con negociaciones respaldadas por Estados Unidos para reducir las hostilidades. Sin embargo, los enfrentamientos continúan dejando víctimas civiles y daños en infraestructuras del sur del país.

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Las conversaciones previstas para este viernes entre delegados de Irán, Estados Unidos y los países mediadores Catar y Pakistán fueron aplazadas, según confirmó el Gobierno de Suiza, en medio de la expectativa por la firma de un acuerdo.

El encuentro hacía parte de las gestiones internacionales para avanzar hacia un cese de hostilidades y abrir espacios de diálogo entre las partes involucradas. Sin embargo, las condiciones actuales del conflicto llevaron a posponer la reunión, cuya nueva fecha aún no ha sido anunciada oficialmente.

La suspensión de las conversaciones ocurre en un momento de creciente incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones, mientras distintos actores internacionales mantienen contactos diplomáticos para evitar una mayor escalada de la confrontación en Medio Oriente.

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