La escalada del conflicto en el sur de Líbano dejó al menos 18 personas muertas y 33 heridas durante la madrugada de este viernes, de acuerdo con cifras divulgadas por el Ministerio de Salud Pública libanés. Los ataques fueron atribuidos a Israel y se concentraron en varias zonas del sur del país.

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Según reportes de la citada entidad, recogidos por Caracol Radio, los bombardeos impactaron distintas localidades de la región de Nabatieh, una de las áreas más afectadas por las operaciones militares registradas en las últimas semanas.

Por su parte, el Ejército israelí señaló que las operaciones estuvieron dirigidas contra posiciones e infraestructura de Hezbolá, organización a la que acusa de mantener actividades militares y de incumplir acuerdos de cese al fuego vigentes en la zona.

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Los ataques se producen en medio de una nueva fase de tensión entre Israel y Hezbolá, pese a los esfuerzos diplomáticos impulsados por actores internacionales para contener la violencia en la frontera.

En los últimos días se han registrado intercambios de fuego, ataques con drones y bombardeos que han dificultado la consolidación de una tregua duradera.

La ofensiva también coincide con discusiones sobre la presencia militar israelí en territorio libanés y con negociaciones respaldadas por Estados Unidos para reducir las hostilidades. Sin embargo, los enfrentamientos continúan dejando víctimas civiles y daños en infraestructuras del sur del país.