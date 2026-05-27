La ofensiva de Israel contra la estructura militar de Hamás sumó un nuevo episodio este martes, luego de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmara la muerte de Mohamed Odeh, señalado como el nuevo jefe del brazo armado del grupo islamista.

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Según indicó el funcionario, Odeh asumió el liderazgo de las Brigadas Al Qassam en medio de la guerra que se desarrolla en la Franja de Gaza desde los ataques del 7 de octubre de 2023. Con su muerte, ya son cuatro los máximos comandantes militares de Hamás abatidos durante el conflicto.

De acuerdo con Caracol Radio, las autoridades israelíes sostienen que las operaciones militares continúan enfocadas en debilitar la capacidad armada y la cadena de mando del grupo islamista. Entretanto, Hamás todavía no publica un pronunciamiento oficial sobre la muerte de Mohamed Odeh.

En paralelo, medios internacionales reportaron un aumento de bombardeos y operativos israelíes sobre puntos considerados estratégicos dentro de Gaza, mientras el conflicto mantiene la tensión en Medio Oriente.

El ministro Israel Katz reiteró que las Fuerzas de Defensa de Israel seguirán adelante con la ofensiva hasta recuperar a los rehenes y desmontar la estructura militar de Hamás en territorio palestino.

La guerra comenzó luego del ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 contra territorio israelí, hecho que dejó cientos de muertos y desencadenó una escalada militar que todavía golpea a la región.

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Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo sobre la primera fase de un alto el fuego en Gaza, en la que se prevé la liberación de los rehenes israelíes que siguen con vida a cambio de la excarcelación de cerca de 2.000 palestinos tras dos años de guerra. Esto es lo que se sabe del pacto, que se espera se firme el jueves en Egipto.