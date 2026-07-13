En una transmisión en vivo por su canal de YouTube, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció el nombramiento de la ingeniera María Nohemi Arboleda Arango como la nueva titular del Ministerio de Minas y Energía. Según dijo, la designación busca fortalecer el sector energético del país ante los desafíos heredados del gobierno anterior.

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De la Espriella destacó el perfil técnico y la experiencia de la funcionaria: “Ella es una verdadera nunca. Nunca había estado en política. Tiene 30 años liderando procesos de planeación energética, operación de sistemas eléctricos de potencia y administración de mercados de energía”. Además, resaltó su trayectoria pionera: “Fue una de las primeras mujeres en ocupar cargos de liderazgo en el sector energético colombiano”.

Acá, las palabras del presidente electo:

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#POLÍTICA | El presidente electo, Abelardo de la Espriella, designó a María Nohemí Arboleda Arango como ministra de Minas y Energía de Colombia. pic.twitter.com/vFRNuRHx2u — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 14, 2026

El mandatario enfatizó los objetivos del equipo: “Con María Nohemi conformaremos un equipo de excelencia para enfrentar el riesgo real de desabastecimiento energético que heredamos del mal manejo del gobierno anterior. Su misión es clara: fortalecer la confiabilidad en el suministro, mejorar la capacidad del servicio, desarrollar energías limpias y con mejores precios, y generar confianza inversionista”.

¿Quién es María Nohemi Arboleda Arango?

María Nohemi Arboleda Arango es ingeniera electricista egresada de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría y especialización en Ingeniería de Transmisión y Distribución Eléctrica de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector eléctrico colombiano, enfocada en planeación, operación de sistemas de potencia y administración de mercados de energía.

Desde 2016 se desempeña como Gerente General de XM S.A. E.S.P., filial de ISA y operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administrador del Mercado de Energía Mayorista. Fue la primera mujer en ocupar este cargo en la historia de la compañía.

Previamente, ejerció como Gerente del Centro Nacional de Despacho y ocupó directivas en ISA, como Directora de Transacciones del Mercado, Directora de Transacciones Comerciales y Directora de Planeación Operación.

Su liderazgo en XM se ha centrado en garantizar la confiabilidad del suministro eléctrico, promover la transición energética y modernizar la operación del mercado. Ha participado en foros internacionales y nacionales sobre energías renovables, flexibilidad del sistema y planificación energética. Es reconocida por su conocimiento profundo del sector y por impulsar procesos técnicos independientes en un ámbito estratégico para el desarrollo económico del país.

El nombramiento representa un giro hacia perfiles técnicos y sin trayectoria política previa para enfrentar retos como la confiabilidad energética, la expansión de energías limpias y la atracción de inversión privada. De la Espriella ha insistido en que el equipo ministerial priorizará soluciones técnicas ante lo que describió como un “riesgo real de desabastecimiento”.

Con este nombramiento, De la Espriella busca enviar un mensaje de pragmatismo técnico en un ministerio tradicionalmente influido por consideraciones políticas. La nueva ministra enfrentará tareas inmediatas como el empalme con el gobierno saliente, la revisión de contratos y la formulación de políticas que garanticen suministro confiable mientras se avanza en la descarbonización.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.