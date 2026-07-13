Este lunes 13 de julio, Abelardo De la Espriella, presidente electo de Colombia, anunció una reestructuración de la Presidencia de la República que contempla la eliminación de varias consejerías, agencias y dependencias, con el objetivo de reducir el tamaño de la estructura administrativa y disminuir gastos.

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El anuncio lo hizo durante una transmisión en vivo en su canal de YouTube, en la que explicó que su intención es transformar la forma en la que opera la Presidencia y concentrar algunas funciones en ministerios y entidades con competencias legales específicas.

El presidente electo aseguró que la reforma permitirá eliminar cerca de 229 cargos y que esto representará un ahorro anual para el Estado.

“Ordené eliminar consejerías, agencias y estructuras que duplican funciones trasladando sus competencias a ministerios y entidades con mandato legal. Esta reforma permitirá eliminar cerca de 229 cargos de entrada. Con eso estoy generando un ahorro aproximado de 10.000 millones de pesos anuales, y voy a destinar esos recursos a programas que beneficien a los colombianos”, dijo.

Acá, las palabras de De la Espriella, recogidas por Blu Radio:

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció una reestructuración institucional de consejerías y agencias. La reforma elimina 229 cargos que representarán un ahorro aproximado de 10.000 millones de pesos anuales y destinará esos recursos “a programas que beneficien… pic.twitter.com/cg3PbLiyCr — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 14, 2026

Qué cargos se acabarán en la Presidencia de De la Espriella

Dentro de los cambios anunciados por De la Espriella están las siguientes modificaciones en la estructura de la Presidencia:

Consejería para la Reconciliación Nacional

Esta dependencia será eliminada y sus funciones pasarán a los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores, según explicó el presidente electo.

La decisión hace parte de la intención de trasladar competencias a entidades que, de acuerdo con su planteamiento, ya tienen responsabilidades relacionadas con estos temas.

Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario

De la Espriella anunció la eliminación de esta consejería y señaló que sus funciones serán asumidas por los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa.

Agencias que existen en la Presidencia

El presidente electo indicó que las agencias que actualmente funcionan dentro de la Presidencia dejarán de hacer parte de esa estructura.

Según explicó, sus funciones continuarán siendo desarrolladas por otras carteras del Gobierno, con el propósito de evitar la duplicidad de tareas dentro del Ejecutivo.

Unidad de Implementación del Acuerdo Final

Otra de las dependencias que tendrá cambios es la Unidad de Implementación del Acuerdo Final. De acuerdo con el anuncio, sus funciones pasarán al Comisionado Nacional de Seguridad.

Comisionado para la Paz

Sobre esta dependencia, De la Espriella aseguró que tendrá un cambio de enfoque frente a los procesos de negociación y afirmó que durante su administración no continuará la política de paz que, según él, se ha aplicado hasta ahora.

“No habrá más procesos de falsa paz en mi Gobierno. A partir del 7 de agosto el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento”, expresó.

Consejería Presidencial para las Regiones (se transforma)

Frente a esta dependencia, De la Espriella aclaró que no será eliminada. Según explicó, tendrá una nueva orientación para coordinar la relación entre el Gobierno nacional y los alcaldes y gobernadores.

La Consejería para las Regiones continuará funcionando, pero con un enfoque distinto dentro de la nueva estructura que plantea el presidente electo.

Con estos cambios, De la Espriella aseguró que busca una Presidencia con menos cargos administrativos y más enfocada en la ejecución de políticas públicas. La reestructuración entraría en vigencia a partir del próximo 7 de agosto, cuando inicia su periodo de Gobierno.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.