Ni siquiera vestir los colores de una selección campeona del mundo lo salvó de vivir un momento tan incómodo como inesperado. Borja Iglesias, delantero de España, protagonizó una curiosa escena en plena Copa del Mundo 2026 cuando intentó regresar al hotel de concentración de la ‘Roja’ y terminó bloqueado por el personal de seguridad.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Selección Colombia inicia como líder de grupo tras vencer en su debut en el Mundial 2026 en México)

El incidente ocurrió en Chattanooga, ciudad estadounidense donde se hospeda el combinado español durante la fase de grupos. Después del empate frente a Cabo Verde, el cuerpo técnico otorgó algunas horas libres a los futbolistas, una pausa habitual en medio de la exigencia que implica una competición de esta magnitud.

Al finalizar su salida, Iglesias regresó al lugar donde se aloja la selección junto a su pareja. Lo que parecía un simple retorno al hotel se convirtió rápidamente en una situación inesperada: los encargados del control de acceso no estaban convencidos de que realmente fuera uno de los futbolistas convocados por España para el Mundial.

Lee También

Qué pasó con Borja Iglesias

De acuerdo con la información conocida, el atacante intentó identificarse y explicar que formaba parte del plantel español. Sin embargo, los protocolos de seguridad y las dudas del personal hicieron que su versión no fuera suficiente para autorizarle la entrada de inmediato.

La escena llamó la atención de quienes se encontraban cerca del lugar. Mientras el futbolista insistía en que pertenecía a la delegación española, el acceso seguía cerrado y la situación comenzaba a volverse cada vez más surrealista.

😂 La ANÉCDOTA más SURREALISTA de BORJA IGLESIAS. 🇪🇸 El delantero de la selección no podía entrar al centro de entrenamiento… porque no le reconocían. pic.twitter.com/8OI833Um8y — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 18, 2026

Una llamada acabó con el malentendido

La solución llegó cuando Borja Iglesias contactó a integrantes de la concentración española. Desde el interior del hotel confirmaron su identidad y certificaron que efectivamente era uno de los jugadores que disputan el Mundial 2026 bajo las órdenes de Luis de la Fuente.

Solo después de esa verificación el delantero pudo cruzar la entrada y regresar con normalidad al lugar de concentración.

Lejos de convertirse en un problema mayor, el episodio terminó transformándose en una de las anécdotas más llamativas que ha dejado el Mundial fuera de las canchas.

Mientras España continúa preparando su próximo desafío ante Arabia Saudita, la historia de Iglesias ya circula entre aficionados y medios como una muestra de que, incluso en la máxima cita del fútbol, nadie está exento de pasar un momento insólito.

* Pulzo.com se escribe con Z