Estados Unidos está sólido y sueña con ser la sorpresa del Mundial 2026. El equipo de Mauricio Pochettino no deja de sorprender y ahora, en su segunda salida, sumó una nueva victoria que ya lo tiene instalado en las finales del campeonato.

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Y es que este viernes, 19 de junio, Estados Unidos se enfrentó con Australia en Seattle, en un compromiso muy importante porque enfrentaba a los dos equipos que ganaron en la primera jornada.

Sin embargo, tal como ocurrió contra Paraguay, el conjunto norteamericano salió con mucho ímpetu, velocidad e intensidad para irse arriba en el marcador pronto, al punto de que lo consiguió gracias a un autogol de Cameron Burgesss.

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Esta fue la primera anotación del encuentro:

¡ESTADOS UNIDOS PEGÓ PRIMERO! Gran corrida de Balogun para el centro y que el defensor de Australia Burgess la meta en su propio arco.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/8gy7kzChTp — DSPORTS (@DSports) June 19, 2026

Luego, justo antes de la final del primer tiempo, el que apareció fue Alex Freeman para aprovechar un rebote que quedó en el área, saltar y ganarle al guardameta para enviar el balón al fondo de la red. En primera instancia el cuerpo arbitral había anulado el gol por fuera de lugar, pero el VAR intervino para finalmente validar el gol.

ESTADOS UNIDOS AMPLIÓ LA VENTAJA El VAR debió intervenir para demostrar que Freeman estaba habilitado y ahora los de Pochettino le ganan 2-0 a Australia#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/bwVcujA1X0 — DSPORTS (@DSports) June 19, 2026

Ya en el segundo tiempo, pese a que se pensaba que Australia iba a reaccionar, la verdad es que el arco de Estados Unidos no tuvo mayores complicaciones y por eso todo terminó 2-0.

Con esta victoria, Estados Unidos sumó seis puntos y aseguró su cupo en la segunda ronda del campeonato, recordando que Australia tiene tres puntos y Turquía y Paraguay, que se enfrentan a partir de las 10:00 de la noche, aún no suman unidades.

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Cuándo vuelve a jugar Estados Unidos

Por lo pronto, los jugadores se recuperarán y ya pensarán en el tercer encuentro de la fase de grupos, que será contra Turquía el próximo jueves, 25 de junio, a partir de las 9:00 de la noche, hora colombiana.

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