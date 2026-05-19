El Arsenal volvió a tocar la gloria en Inglaterra y se proclamó oficialmente campeón de la Premier League, poniendo fin a una de las sequías más largas y dolorosas de su historia reciente. El empate del Manchester City ante el Bournemouth terminó sellando matemáticamente el título para el conjunto londinense.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Primeros jugadores de la Selección Colombia llegan a Medellín para iniciar preparación en Guarne rumbo al Mundial)

La consagración del Arsenal representa mucho más que un campeonato. El club del norte de Londres no levantaba la liga inglesa desde la histórica temporada 2003-2004, aquella inolvidable campaña en la que se coronó invicto y quedó marcada para siempre en la historia del fútbol mundial.

Desde entonces, el Arsenal atravesó años complejos de transición, cambios deportivos y frustraciones constantes, viendo cómo otros gigantes del fútbol inglés dominaban la competición. En especial, el Manchester City de Pep Guardiola, que durante los últimos años se convirtió en el gran obstáculo para los londinenses.

Lee También

La campaña del Arsenal

Precisamente, esa rivalidad reciente le da aún más peso al título conseguido esta temporada. En campañas anteriores, Arsenal llegó a pelear mano a mano con el City, pero terminó cediendo terreno en los momentos decisivos. Esta vez la historia cambió: el equipo mantuvo regularidad durante gran parte del torneo y logró sostener la presión hasta el cierre del campeonato.

The Arsenal. Your Premier League champions. pic.twitter.com/gNnfzesrhP — Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026

El empate del City frente al Bournemouth terminó por sepultar cualquier posibilidad matemática de remontada y desató inmediatamente la celebración de los hinchas del Arsenal, que llevaban más de dos décadas esperando volver a ver a su equipo en lo más alto de Inglaterra.

La conquista también marca un punto de inflexión para el proyecto deportivo del club, que finalmente logró romper la hegemonía construida por el Manchester City en la Premier League durante los últimos años.

Además del valor deportivo, el título tiene una enorme carga emocional por la conexión inevitable con aquel legendario Arsenal de los “Invencibles”, equipo que quedó inmortalizado en la temporada 2003-2004 tras conquistar la liga sin perder un solo partido.

Ahora, el conjunto londinense recupera oficialmente el trono del fútbol inglés y vuelve a instalarse entre las grandes potencias del continente tras años de reconstrucción y espera.

* Pulzo.com se escribe con Z